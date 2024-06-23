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الرياضة

مدرب الإكوادور يرفض «الندم»!

مدرب الإكوادور يرفض «الندم»!
23 يونيو 2024 10:06

 
واشنطن (د ب أ)

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فالنسيا أول طرد في «كوبا أميركا»


أكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للإكوادور، أن لاعبيه سيتعين عليهم استعادة عافيتهم معنوياً، عقب الخسارة أمام فنزويلا في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».
وخسر منتخب الإكوادور -2 أمام نظيره الفنزويلي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، التي شهدت أيضاً فوز المكسيك 1- صفر على جامايكا.
وعجز منتخب الإكوادور عن الحفاظ على تقدمه 1 - صفر على منافسه، الذي استغل النقص العددي في صفوف فريق سانشيز، عقب طرد إينير فالنسيا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليحرز هدفين في الشوط الثاني.
وصرح سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «ليس أمامنا خيار آخر سوى مواصلة القتال، والفوز في المباراتين المقبلتين لبلوغ دور الثمانية في البطولة». أضاف مدرب الإكوادور «لقد ظهرنا بشكل جيد في المباراة، ولسوء الحظ كان ينبغي علينا أن نلعب 70 دقيقة بعشرة لاعبين، وكان علينا أيضاً تغيير الخطة». وأوضح سانشيز «تقدمنا في النتيجة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على هذه الميزة، لقد افتقرنا للقوة في التحركات الجانبية، لم يكن من الممكن أن تكون هذه هي البداية المثالية، ولكن الآن يتعين علينا التعافي والاستعداد للمواجهتين المقبلتين».
وتابع «لم أشهد حالة الطرد، سنحاول رفع معنويات اللاعبين، من المهم أن يتعافى الفريق معنوياً، ليس لدينا خيار سوى الذهاب والفوز بالمباراتين الأخريين».
وشدد سانشيز على أن لاعبيه يجب أن يحافظوا على ثقتهم بأنفسهم رغم البداية المخيبة في المجموعة، حيث قال «ندرك أن لدينا مباراتين يتعين علينا الفوز فيهما والتسجيل في كليهما، لقد اعتدنا على الضغط، لكننا نثق أيضاً في أننا إذا لعبنا بشكل جيد يمكننا تحقيق ذلك».
واختتم سانشيز تصريحاته قائلاً «الندم لن يساعدنا في خوض المباراة المقبلة، سنعمل على تقديم مباراة جيدة في لاس فيجاس أمام المنتخب الجامايكي».

أميركا
كوبا
الإكوادور
فنزويلا
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