ريتشاردسون إلى «أولمبياد باريس»



باريس (رويترز)



حققت شاكيري ريتشاردسون مبتغاها، وحجزت تذكرتها لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام، بفوزها بسباق 100 متر في التصفيات الأميركية المؤهلة للأولمبياد، بينما بدأ نواه لايلس بنجاح مسيرته في التصفيات الافتتاحية لسباق الرجال.

انتزعت بطلة العالم الصدارة في منتصف السباق، وزادت من سرعتها خلال الأمتار الأخيرة، لتنهي السباق في زمن قدره 10:71 ثانية، محققة بذلك زمناً متميزاً، بينما احتلت ميليسا جيفرسون المركز الثاني بزمن بلغ 10:80 ثانية، وحلت توانيشا تيري في المركز الثالث مسجلة 10:89 ثانية.

وقالت ريتشاردسون في مقابلة تلفزيونية بعد السباق «أشعر بالفخر، أشعر بكل شيء، كل فصل مررت به في حياتي، أعدني لهذه اللحظة».

وأصبحت اللحظة أجمل بالنسبة لريتشاردسون إذ ستسافر إلى باريس مع زميلتيها في التدريبات جيفرسون وتيري، واحتضنت الرياضيات الثلاث بعضهن في ​​مشهد طغت عليه سعادة غامرة بعد عبور خط النهاية في هايوارد فيلد.

وسجل لايلس بداية سريعة في سباق الرجال، ليحقق أسرع زمن في التصفيات الافتتاحية بلغ 9:92 ثانية، بينما كان مغني الراب سنوب دوج يجلس بجوار والدته في المدرجات.

وقال لايلس للصحفيين إن هذا أفضل ما شعر به على الإطلاق في جولة افتتاحية لسباق 100 متر.

وأضاف «كانت بالتأكيد البداية التي كنت أبحث عنها، أنا فخور حقاً بما فعلته».

وحقق كريستيان كولمان، الذي غاب عن أولمبياد طوكيو، بعد إيقافه لمدة عامين لخرق قواعد مكان وجوده، ثاني أسرع زمن في اليوم بلغ 9:99 ثانية.

كما تأهل إلى الدور قبل النهائي العداء كيني بيدناريك الحاصل على الفضية الأولمبية في سباق 200 متر، إلى جانب فريد كيرلي بطل العالم في 2022.

وتغلب رايان كروزر، صاحب الرقم القياسي العالمي في دفع الجلة، على إصابات متعددة تعرض لها في وقت سابق من هذا العام، ليفوز بنهائي الرجال بأفضل رمية بلغت 22,84 متر، بينما احتل منافسه الرئيسي جو كوفاكس المركز الثاني مسجلا 22,43 متر وجاء بايتون أوتردال في المركز الثالث.

وفازت جاسمين مور بسباق الوثب الثلاثي للسيدات في محاولتها الأخيرة البالغة 14,26 متر بينما جاءت كيتورا أورجي في المركز الثاني بمسافة 14,22 متر واحتلت توري فرانكلين الحائزة على الميدالية البرونزية العالمية في 2022 المركز الثالث بقفزة لمسافة 13,72 متر.