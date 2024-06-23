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الرياضة

مدرب تشيلي يدخل تاريخ «كوبا أميركا» برقمين قياسيين

مدرب تشيلي يدخل تاريخ «كوبا أميركا» برقمين قياسيين
23 يونيو 2024 10:26

 
واشنطن (د ب أ)

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كان الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب تشيلي، على موعد مع التاريخ في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».
وحقق جاريكا «66 عاماً» رقمين قياسيين، بعدما قاد منتخب تشيلي للتعادل بدون أهداف مع نظيره البيروفي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
ويتمثل الرقم القياسي الأول لجاريكا في وجوده بكوبا أميركا للمرة الخامسة على التوالي، بعدما سبق له قيادة بيرو في البطولة أعوام 2015، 2016، 2019، 2021، وأصبح جاريكا رابع مدرب يظهر في 5 نسخ متتالية في كوبا أميركا، بعد كل من مواطنه الراحل جييرمو ستابيلي، والتشيلي الراحل لويس تيرادو، والأوروجواياني المخضرم أوسكار تاباريز، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.
وخلال قيادته منتخب بيرو في النسخ الأربع الماضية، قاد الفريق للحصول على المركز الثاني عام 2019، والمركز الثالث عام 2015، والرابع في النسخة الماضية عام 2021، فيما اكتفى بالصعود لدور الثمانية بنسخة عام 2016.
أما الرقم الثاني الذي يمكن لجاريكا أن يفخر به، يتمثل في كونه المدرب العاشر في تاريخ كوبا أميركا الذي يتولى قيادة أكثر من منتخب في نسخ متتالية بالمسابقة. وسيكون الأوروجواياني جوستافو ألفارو، المدرب الـ11 في تاريخ البطولة الذي يحقق هذا الإنجاز خلال النسخة الحالية للمسابقة، وذلك حينما يقود منتخب كوستاريكا أمام نظيره البرازيلي الاثنين بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
وكان ألفارو سبق له تدريب منتخب الإكوادور في نسخة كوبا أميركا عام 2021 وبعدما حصل على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، يتعين على جاريكا قيادة منتخب تشيلي، لمواجهة نظيره الأرجنتيني «حامل اللقب» في الجولة الثانية للمجموعة في ولاية نيوجيرسي.
ويتصدر منتخب الأرجنتين، الذي تغلب 2-صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على بيرو وتشيلي، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما يقبع كندا، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بذيل الترتيب، بلا نقاط.

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كوبا أميركا
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