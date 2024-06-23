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الرياضة

فالنسيا أول طرد في «كوبا أميركا»

فالنسيا أول طرد في «كوبا أميركا»
23 يونيو 2024 10:31

واشنطن (د ب أ)

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أصبح إينير فالنسيا، نجم الإكوادور، أول لاعب في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، المقامة حالياً بالولايات المتحدة، يتلقى بطاقة حمراء.
وتم طرد فالنسيا في الدقيقة 23 من مباراة الإكوادور ضد فنزويلا، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وقام فالنسيا بتدخل عنيف في كرة مشتركة مع خوسيه أندريس مارتينيز، لاعب منتخب فنزويلا، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمارد رولدان، الذي أدار اللقاء، بتوجيه بطاقة صفراء له.
ولكن بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، قرر رولدان إلغاء الإنذار وتوجيه بطاقة حمراء مباشرة له، ليضطر المنتخب الإكوادوري للعب بعشرة لاعبين.

أميركا
كوبا أميركا
الإكوادور
فنزويلا
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