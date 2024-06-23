يوردانيسكو: رومانيا لم تستسلم



كولونيا (د ب أ)



أثنى إدوارد يوردانيسكو، المدير الفني لرومانيا، على أداء فريقه، رغم خسارته أمام بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».

وخسر منتخب رومانيا صفر-2 أمام نظيره البلجيكي، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حالياً في ألمانيا، التي تضم أيضاً سلوفاكيا وأوكرانيا.

وتجمد رصيد المنتخب الروماني، الذي تغلب 3- صفر على أوكرانيا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، يوم الاثنين الماضي، عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهة المباشرة خلف منتخب بلجيكا «المتصدر»، الذي يملك نفس العدد من النقاط.

ووصف يوردانيسكو، في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب «راين إينرجي ستاديون» بمدينة كولونيا الألمانية منتخب بلجيكا بأنه «فريق متكامل»، و«مرشح للفوز باللقب».

أضاف المدرب الروماني «لم نستسلم مطلقاً، قاتلنا بقوة، في الشوط الثاني، كنا أفضل، مع القليل من الحظ كان بإمكاننا الحصول على نقطة على الأقل، سنحت لنا فرص لإدراك التعادل».

ويختتم منتخب رومانيا لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة نظيره السلوفاكي، الذي يمتلك 3 نقاط أيضاً، يوم الأربعاء المقبل، حيث يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.