«دبي لأصحاب الهمم» يدشن النشاط الصيفي



أبوظبي (الاتحاد)



يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات نشاطه الصيفي في نسخته الثامنة، الاثنين، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة 250 عضواً، و220 متطوعاً ومتطوعة، و30 جهة، حيث يشتمل على 60 فعالية، ما بين برامج مختصة، وأنشطة رياضية، و12 رحلة ترفيهية، وورش فنية، وأشغال يدوية، وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات، تتناسب مع مختلف الإعاقات، في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة التي تشتمل على فعاليات متنوعة يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة وإثراء الحدث، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعزز العمل المشترك بينها وبين النادي، وفي مقدمتها الرعاة الرئيسين، هيئة كهرباء، ومياه دبي، وتعاونية الاتحاد، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقال: نسعى لتوفير سبل الارتقاء بقدرات ومواهب «أصحاب الهمم» في المجالات كافة، من أجل أن يحقق النشاط الصيفي جميع أهدافه المنشودة، في شغل أوقاتهم، خلال العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من برامج وأنشطة مختلفة، والتي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وأضاف: أن النشاط الصيفي يعد منصة مهمة لاستثمار أوقات الفراغ، ونسعى جميعاً من أجل أن تحقق النسخة الثامنة ما نصبو إليه جميعاً في تنمية مهارات «أصحاب الهمم»، واكتشاف روح الإبداع والتعلم لديهم، وفق البرامج المخصصة لذلك.