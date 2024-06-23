«النحس» يُطارد أصحاب «التأهل المُبكر» في «اليورو»!



عمرو عبيد (القاهرة)



لحق منتخب البرتغال بنظيريه، ألمانيا وإسبانيا، في قائمة المتأهلين إلى الدور الثاني في بطولة «يورو 2024»، بعد فوزين متتاليين لكل منتخب في مجموعته، وارتفاع أسهمهم بقوة حالياً ضمن أبرز وأقوى المُرشحين لنيل اللقب، ويُمنّي «أصحاب الأرض»، والبطلان السابقان أنفسهم بالسير على نفس الوتيرة الناجحة، خلال الأدوار المُقبلة، أملاً في معانقة المجد الأوروبي مرة أخرى، لكن «تاريخ اليورو» منذ بداية القرن الحالي لا يُبشّر أول المتأهلين مُبكراً من مرحلة المجموعات بالفرحة النهائية!

وهو ما قد يُقلق «الماكينات» بصورة أكبر من نظيريه، «الماتادور» و«البحارة»، لأن «المُستضيف» هو أول من تجاوز فعلياً مرحلة المجموعات الحالية، بفارق يوم واحد عن «لا روخا»، وإن كان ما حدث مع إيطاليا في «يورو 2020» يبعث الأمل في نفوس «الألمان» لتجاهل تلك «العقدة التاريخية»، حيث يُعد «الأزوري» الاستثناء الوحيد لتلك «اللعنة» التي برزت منذ نُسخة «يورو 2000»، ونجح «الطليان» في حجز أول مقاعد دور الـ16 خلال البطولة الماضية، بعد فوزين كبيرين على تركيا وسويسرا في أول جولتين، بنفس النتيجة 3-0، وبعدها انطلقت إيطاليا عبر الأدوار الإقصائية، لتبلغ النهائي وتفوز بالبطولة على حساب إنجلترا.

وفي «يورو 2016»، كاد الأمر يتحقق وقتها مع «أصحاب الأرض»، المنتخب الفرنسي، عندما حقق انتصارين متتاليين أيضاً في المجموعة الأولى، وبات أول المتأهلين إلى دور الـ16 آنذاك، واستمرت مسيرته القوية بصورة لافتة، حتى بلوغ المباراة النهائية، لكن «رفاق رونالدو» أسقطوا «الديوك» وسط جماهيرهم في الوقت الإضافي بهدف وحيد متأخر، ليخسر «المُستضيف» اللقب رغم أفضليته في البطولة التي بدأت مُبكراً لكن النهاية لم تكن سعيدة!

ألمانيا كانت على موعد مشابه في «يورو 2012»، والطريف أن البرتغال لحقت بها في نفس اليوم، 17 يونيو 2012، حيث باتا أول من تأهل إلى الدور التالي، رُبع النهائي في ذلك الوقت، باقتناص البطاقتين معاً من المجموعة الثانية في الجولة الثالثة، بسبب تعقُّد الأمور في جميع مجموعات تلك النُسخة، لكن «الثنائي» غادر أيضاً البطولة في مرحلة واحدة، خلال نصف النهائي، حيث خسر «البحارة» أولاً أمام إسبانيا بركلات الترجيح، قبل أن يطيح المنتخب الإيطالي نظيره الألماني في اليوم التالي بهدفي بالوتيلي الشهيرين.

وكانت كرواتيا على موعد مع التألق الباهر خلال مرحلة المجموعات في «يورو 2008»، حيث اقتنصت أولى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، وتصدرت المجموعة الثانية بـ«علامة كاملة»، بعد انتصار افتتاحي على النمسا، ثم إسقاط «الألمان»، وفوز على بولندا، إلا أن «لعنة التأهل المُبكر» أصابتها، لتخرج من الدور التالي مُباشرة، رُبع النهائي، في مفاجأة غير متوقعة على يد تركيا.

والطريف أن التشيك سبقت كرواتيا عام 2004 بـ«سيناريو مشابه»، حيث كان أول المتأهلين من مرحلة المجموعات، رغم وجوده في المجموعة الرابعة، الأخيرة، حيث فاز على لاتفيا، ثم انتزع انتصاراً «ملحمياً» أمام هولندا، ليحجز مقعده المُبكر في دور الـ8، وختم المجموعات وقتها بفوز لا يُنسى على حساب ألمانيا، بـ«ريمونتادا» تكررت مرتين أمام «الطواحين» و«الماكنيات»، لكن اليونان «المفاجأة الأسطورية» في تاريخ بطولات «اليورو»، أطاحت التشيك في نصف النهائي بـ«هدف ذهبي» تاريخي أيضاً.

وبالتأكيد، لا تتمنى البرتغال تكرار «حالة النحس» التي تصيبها كلما تأهلت مُبكراً من دور المجموعات، حيث كانت أول من حجز مقعده في دور الـ8 بنسخة «يورو 2000»، بفوز صعب على إنجلترا «3-2» ثم انتصار متأخر جداً أمام رومانيا بهدف في الدقيقة «94»، قبل الفوز «العريض» على ألمانيا بنتيجة 3-0، لكن رحلة «البحارة» توقفت أيضاً في نصف النهائي بعد الخسارة على يد فرنسا بهدف ذهبي سجّله «الأسطوري» زيدان من ركلة جزاء في الدقيقة 117 من الوقت الإضافي!