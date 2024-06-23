إيثار «الملك رونالدو» في ليلة «الحفل الراقص»!

عمرو عبيد (القاهرة)



عادت أغلب الصحف الإنجليزية إلى دعم «الأسود الثلاثة» عبر أغلفتها الورقية، في حين تناولت نظيرتها الإيطالية بعض التغييرات الفنية والفردية التي قد تحدث في طريقة لعب «الأزوري» أمام كرواتيا في المواجهة الحاسمة المصيرية، بينما اهتمت البرتغالية بالتأهل المُبكر لـ«البحارة» إلى دور الـ16، وهو الخبر الذي تصدّر أغلب أغلفة صحفها المحلية، الرياضية والعامة، وهو ما تكرر مع «ليكيب» الفرنسية.



وكتبت «ليكيب» فوق غلافها «الملك رونالدو»، مع صورة احتفال لاعبي البرتغال بالهدف الثالث، خلال الفوز على تركيا، الذي صنعه «الدون»، ليتساوى مع التشيكي بوبورسكي في صدارة قائمة «توب أسيست» عبر تاريخ «اليورو»، برصيد 8 تمريرات حاسمة، حسب الموقع الرسمي لـ«اليويفا»، وقالت «ليكيب» إن كريستيانو واصل حصد الأرقام التاريخية في «القارة العجوز» بصدارته تلك القائمة أيضاً، خلال الفوز الثاني على التوالي الذي منح «البحارة» زعامة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور التالي.

وعنونت «ريكورد» المحلية غلافها بـ«البرتغال الكبيرة»، مع صورة احتفال برناردو سيلفا وجواو كانسيلو بالهدف الأول للمنتخب، وكتبت أن «السليساو» قدم عرضاً فاخراً واحتل المركز الأول في مجموعته، ومنح هذا الفوز الكبير الكثير من الثقة في الوسط الرياضي البرتغالي، وهو ما دفع صحيفة «أوجوجو» لعنونة غلافها بقولها «الآن يُمكن أن نحلم بالمزيد».



وسارت الصحف العامة على نفس النسق الاحتفالي، حيث وصفت «كوريو دا مانها» ما حدث بالمرور المضمون، بعد إغراق الأتراك، كما نقلت «دياريو دي كويمبرا» فرحة الجماهير والمواطنين في البرتغال، وكتبت أن الأسواق والمتاجر اهتزت بفعل صرخات السعادة من المواطنين، عقب الفوز الجديد للمنتخب، أما «دياريو دي نوتيسياس»، وكتبت أن المهمة الأولى تمت بنجاح، بعد فوز سهل وصدارة مُستحقة، كما وصفت «جورنال دي نوتيسياس» الهدف الثالث بـ«الإيثار»، بعدما قدم «الأسطوري» رونالدو هدية لا تُرد إلى زميله، خلال «الحفل الراقص» حسب تعبيرها!

وبجانب الاهتمام الذي حظي به المنتخب البرتغالي بعد هاتين الجولتين، وتحدثت عنه أغلب وسائل الإعلام الأوروبية في مختلف الدول، فإن الفوز البلجيكي على رومانيا لقي اهتماماً كبيراً هو الآخر، لاسيما بعد تعقُّد الأمور تماماً في المجموعة الخامسة، حيث تتساوى الـ4 منتخبات حالياً في رصيد 3 نقاط بعد جولتين، وتصدر فوز بلجيكا وعودتها إلى البطولة الموقع الإلكتروني لصحيفة «لاجازيتا» الإيطالية، التي اهتمت كثيراً بما قدمه «الشياطين» مشيرة إلى تألق تيليمانس ودي بروين، وعدم نجاح لوكاكو في فك شفرة الشباك حتى الآن، في حين قالت «ماركا» الإسبانية، إنه رغم إلغاء هدف جديد لـ«الدبابة»، إلا أن دي بروين يبقى هو «الترياق» الذي يحتاجه لوكاكو لبلوغ المرمى.

وقالت «لو سوار» البلجيكية إن «الشياطين الحُمر» عاد بالفعل إلى المنافسة في البطولة الأوروبية، ويملك فرصته الكبيرة بين يديه لبلوغ دور الـ16 وتصحيح المسار، ووضعت الكثير من «السيناريوهات» الخاصة بتلك المجموعة التي تعقدت فيها الأمور، سواء بفوز بلجيكا وإمكانية الحصول على صدارة المجموعة، أو تساوي الجميع مجدداً في رصيد 4 نقاط حال انتهاء مباراتي الجولة الثالثة بالتعادل، ومن ثم الدخول في «حسبة خاصة» لتحديد المتأهلين، كما وصفت «لا ليبر» الهدف الأول من تيليمانس بـ«الرائع» الذي فتح الطريق أمام عودة «الشياطين»، وأشادت به كثيراً مع دي بروين والحارس كاستيليس، وبالطبع تحدثت عن «المنحوس» لوكاكو الذي حرمه «الفار» من هدف جميل بسبب التسلل بـ«ملليمترات»!