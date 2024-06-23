لابا يتصدر «فانتاسي أدنوك للمحترفين» بـ 67.3%



أبوظبي (الاتحاد)



أسدلت رابطة المحترفين الستار على لعبة «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين»، موسم 2023-2024، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي الدوري، حيث بلغ عدد مستخدمي «فانتاسي دورينا» هذا الموسم 9446 مستخدماً.

وتصدّر لابا كودجو لاعب العين قائمة أكثر اللاعبين اختياراً من قبل مديري الفانتاسي، حيث بلغت نسبة اختياره 67.3%، ثم لاعب الوصل فابيو ليما، بنسبة اختيار 51.0%، وإريك جورجينس لاعب العين، بنسبة اختبار 43.6%، مقابل 39.2%، لمهاجم الجزيرة علي مبخوت.

فيما تصدر فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 203 نقاط، يليه مهدي قايدي لاعب كلباء بـ 159 نقطة، ونيكولاس خيمينيز بـ 152 نقطة، وعمر خربين بـ 139 نقطة، مقابل 134 نقطة للاعب شباب الأهلي محمد مؤنس دبور.

واستمرت السيطرة الوصلاوية على الأفضل، حيث تحصل خالد السناني على 104 نقاط، توجته أكثر حارس جمعاً للنقاط، ونيسكينز كيبانو برصيد 129 نقطة أكثر مدافع جمعاً للنقاط، وفابيو ليما بـ 203 نقاط أكثر لاعب وسط جمعاً للنقاط، ثم عمر خربين برصيد 139 نقطة أكثر المهاجمين جمعاً للنقاط.

وعلى صعيد التنافس بين مديري فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، الذي كان على أشده منذ بداية الموسم، بسبب استخدام عدد كبير منهم للخواص، ولكن سياسة النفس الطويل كانت سبباً في ترجيح الكفة لمن ظفروا بالمراكز الخمس، حيث تصدر المشهد أحمد حميد الهروش، الذي جمع 1926 نقطة، مستفيداً من المتابعة الدقيقة للتفاصيل، واستخدامه الموفق للخواص، بجانب التوقع الجيد لتأجيل المباريات والمباريات المزدوجة، وهذه أهم الأسباب التي توجت مجهوده طوال العام بالمركز الأول.

وكان متصدر الترتيب العام قد تحصل على 70+ نقطة في 14 جولة، منها 100+ في 4 جولات، وعلى الرغم من أنه لم يوفق في استخدام خاصيتي دكة البدلاء ومضاعفة نقاط الهجوم، فإنه استفاد وبشكل كبير من استخدامه الموفق لخاصية مضاعفة نقاط لاعبي الدفاع، حيث جمع 74 نقطة من المدافعين الخمس، ليتحصل على مجموع 148 نقطة في تلك الجولة «الجولة 25»، أسهمت بشكل كبير في زياده رصيده النقطي.

وكانت رابطة المحترفين خصصت العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 62 ألف درهم، وينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم 10 آلاف درهم، والثاني 5 آلاف درهم، والثالث 3 آلاف درهم، والرابع والخامس قميص اللاعب المفضل والكرة الرسمية للدوري لكل منهما.

وكانت الرابطة قد أعلنت جوائز الدور الأول، حيث تحصل الفائز الأول على 4 آلاف درهم، و3 آلاف درهم للثاني، وألفان للثالث، وإقامة فندقية للفائزين الرابع والخامس، كما أعلنت الفائزين بالدور الثاني، حيث تحصل الفائز الأول على 4 آلاف درهم، و3 آلاف للثاني، وألفان للثالث، وإقامة فندقية للرابع والخامس.

فيما يتحصل الفائز الأول في كل جولة على 500 درهم وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات، لحضور مباراة فريقه المفضل، ضمن جوائز اللعبة الأسبوعية، بينما يتحصل الفائز الثاني على 500 درهم، بشرط أن يكون كل منهما شارك في اللعبة في بداية الموسم، أو قبل الأسبوع الفائز به بجولتين على الأقل، ولم يستخدما أياً من بطاقات التعزيز.