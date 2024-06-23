قرعة «مونديال الناشئات» تسفر عن مواجهات مثيرة



سانتو دومينجو (د ب أ)

جرت مراسم قرعة نهائيات كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في الدومينيكان، وستكون البطولة هي النسخة الأخيرة التي تضم 16 فريقاً قبل توسيعها إلى 24 فريقاً في عام 2025، وهي تقام من 16 أكتوبر إلى 3 نوفمبر وضمت المجموعة الأولى منتخبات الدومينيكان والإكوادور ونيوزيلندا ونيجيريا. وفي المجموعة الثانية يلعب منتخب إسبانيا إلى جوار أميركا وكوريا الجنوبية وكولومبيا.

وفي المجموعة الثالثة تتنافس كوريا الشمالية والمكسيك وكينيا وإنجلترا، وتتنافس البرازيل في المجموعة الرابعة إلى جوار اليابان وبولندا وزامبيا.