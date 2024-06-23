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الرياضة

كامارا يتخطى إنجاز دونوفان

كامارا يتخطى إنجاز دونوفان
23 يونيو 2024 12:29

 
لوس أنجلوس (د ب أ)

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تخطى المهاجم السيراليوني كي كامارا إنجاز الأسطورة لاندون دونوفان، وأصبح ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.
وسجل كامارا هدفاً في الشوط الأول، ليسهم في الفوز الكاسح لفريقه لوس أنجلوس أف سي على سان خوسيه إيرثكويكس 6-2.
وأحرز كامارا الهدف رقم 146 في مسيرته، ليتخطى إنجاز دونوفان. وأصبح لوس أنجلوس أف سي الفريق رقم 11 في مسيرة كامارا بالدوري الأميركي للمحترفين، حيث انضم المهاجم السيراليوني البالغ 39 عاماً إلى الفريق في مارس الماضي، ونجح في التسجيل في مباراتين متتاليتين.
وسبق لكامارا اللعب في صفوف إيرثكويكس في 2008، لمدة 12 مباراة فقط، علماً بأنه يخوض الموسم الـ19 في مسيرته الاحترافية، من بينها 17 موسماً في الدوري الأميركي.
ويتفوق فقط كريس فوندولوفسكي المهاجم السابق لسان خوسيه، على كامارا بتسجيله 171 هدفاً في الدوري الأميركي.

أميركا
الدوري الأميركي
لوس أنجلوس
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