تيليمانس راضٍ عن أداء بلجيكا أمام رومانيا



كولونيا (د ب أ)



أبدى يوري تيليمانس، نجم بلجيكا، رضاه عن أداء فريقه، بعد فوزه 2-صفر على رومانيا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».

وأنعش منتخب بلجيكا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، المقامة حالياً في ألمانيا، عقب انتصاره على نظيره الروماني، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وحصل منتخب بلجيكا، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر-1 أمام سلوفاكيا في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يوم الاثنين الماضي، على أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة. وقال تيليمانس عقب المباراة، التي أقيمت بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولونيا «التسجيل بعد دقيقتين أعطانا الثقة، نحن راضون عن الأداء».

أضاف اللاعب البلجيكي الذي افتتح التسجيل لمنتخب بلاده بعد مرور 73 ثانية فقط على انطلاق اللقاء «بالطبع عانينا، يتعين علينا أن نعمل على تسجيل المزيد من الأهداف.

قال المدرب إننا بحاجة إلى التحلي بالصبر، وأن تكون لدينا القدرة على التسجيل. وأصبح تيليمانس صاحب أسرع هدف في تاريخ بلجيكا بالمسابقات الكبرى «أمم أوروبا، كأس العالم»، بعدما حطم رقم زميله روميلو لوكاكو، الذي هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط خلال فوز الفريق 3 - صفر على روسيا في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية لأمم أوروبا «يورو 2020».