دي بروين يصف هدفه بالمهم



كولونيا (د ب أ)



شدد كيفن دي بروين، نجم بلجيكا، على أهمية الهدف الثاني الذي سجله خلال فوز الفريق على رومانيا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».

وأنعش منتخب بلجيكا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، المقامة حالياً في ألمانيا، عقب انتصاره 2- صفر على نظيره الروماني، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وحصل منتخب بلجيكا، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر-1 أمام سلوفاكيا في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يوم الاثنين الماضي، على أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة. وقال دي بروين لمحطة «زد دي إف» الألمانية عقب اللقاء «لقد سجلنا، المباراة الأولى لم تكن سيئة للغاية أيضاً، لقد أهدرنا الكثير من الفرص مرة أخرى، ولكن الطريقة التي لعب بها الفريق كانت جيدة».

أضاف دي بروين، الذي أضاف ثاني أهداف بلجيكا في المباراة، التي أقيمت بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولونيا الألمانية «الهدف الثاني الذي أحرزناه كان مهماً، وتمكنا من تسجيله».

ويستعد منتخب بلجيكا لخوض مباراته الحاسمة ضد أوكرانيا في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء القادم، حيث يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للمضي قدماً في البطولة، التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.