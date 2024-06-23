بيكفورد: الجميع يدعم ساوثجيت



بلانكنهاين (د ب أ)



قال جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، إن الجميع يساند المدرب جاريث ساوثجيت، مبدياً استعداد الفريق، لبدء مرحلة جديدة بعد بداية سيئة في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أنه رغم تصدر المنتخب الإنجليزي للمجموعة الثالثة، فإنه سيلعب مواجهته الأخيرة أمام سلوفينيا وسط أجواء سلبية والمزيد من المخاوف حول الفريق المرشح للتتويج بالبطولة.

وقال بيكفورد: «الجميع خلف المدرب، كل شيء يقدمه لنا في التدريبات والمحاضرات الفنية يقوم به ببراعة، ويوضح لنا خطته بالطريقة الصحيحة». وأضاف: «لم نكن في حالة مثالية أمام الدنمارك، لكن ذلك شعور جيد، لأننا نعرف أنه يمكننا التحسن».

وتابع بيكفورد: «نعرف أن لدينا المزيد لتقديمه في كل مباراة، لذلك فإن تصدر المجموعة برصيد أربع نقاط مع الكثير من التحسن، فذلك لا يعد شعوراً سيئاً». ويواجه منتخب إنجلترا منافسه السلوفيني يوم الثلاثاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي يشهد مواجهة في المجموعة ذاتها بين صربيا والدنمارك.