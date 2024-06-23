ياكين يهدد ألمانيا!



فرانكفورت (د ب أ)



قال مورات ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري، إن فريقه لن يتراجع أمام المنتخب الألماني المضيف، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا.

وأضاف ياكين في حديثه مع الصحفيين: «علينا أن نتمسك بموقفنا، لا يمكننا أن نركز على الدفاع فقط، يجب علينا أن نوقف هجومهم، ونضعهم تحت السيطرة، وكذلك شن الهجمات عليهم».

ويحتل المنتخب السويسري المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد فوزه على المجر 3-1 والتعادل 1-1 مع أسكتلندا، وسيقتنص الفريق مقعده في دور الستة عشر من خلال التعادل، كما أنه يمكنه خطف صدارة المجموعة في حال الفوز.

وأوضح كين أن جميع اللاعبين جاهزون لكنه لم يكشف عن التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء.

ولم ينجح المنتخب السويسري في الفوز على ألمانيا في أي بطولة منذ عام 1938، وكذلك التصفيات، وتحدث ياكين بإعجاب عن نظيره في المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، والذي فاز فريقه على أسكتلندا 1-5 وعلى المجر 2 - صفر.

وقال ياكين: «أنا معجب بما يقدمه المدرب يوليان ناجلسمان وكذلك أسلوبه في اللعب، هناك خطة وراء كل شيء».