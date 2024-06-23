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الرياضة

مبابي يتألق بـ «القناع»!

مبابي يتألق بـ «القناع»!
23 يونيو 2024 13:19

بادربورن (رويتر)

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شارك كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا في مباراة تدريبية، في أول مواجهة تنافسية له منذ إصابته بكسر في الأنف، وسجل هدفين في مرمى فريق بادربورن تحت 21 عاماً على هامش بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.
وجلس مبابي على مقاعد البدلاء، لكنه لم يشارك في التعادل السلبي مع هولندا، في المباراة الثانية لفرنسا بالمجموعة الرابعة، بعد إصابته بكسر في الأنف، خلال الفوز 1- صفر على النمسا في أول مباراة لفرنسا يوم الاثنين الماضي.
وارتدى مبابي قناعاً واقياً أمام لاعبي أكاديمية بادربورن وخاض المباراة بأكملها والتي تألفت من شوطين مدة كل شوط 30 دقيقة، كما صنع هدفين.
وكان مبابي (25 عاماً) قد ارتدى القناع في حصتي تدريب قبل المواجهة أمام هولندا، لكن كانت هذه المرة الأولى التي يرتديه في مباراة.
وتستكمل فرنسا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة بولندا في دورتموند يوم الثلاثاء. 

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
كيليان مبابي
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