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الرياضة

لياو «الإيقاف الرابع» في «يورو 2024»

لياو «الإيقاف الرابع» في «يورو 2024»
23 يونيو 2024 13:21

 
دورتموند (د ب أ)


بات المهاجم البرتغالي رافاييل لياو رابع لاعب يتأكد غيابه عن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بداعي الإيقاف.

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وحصل لياو على إنذارين بسبب ادعاء السقوط، حيث تلقى الإنذار الأول خلال مواجهة البرتغال أمام التشيك، ثم كرر نفسه الأمر أمام تركيا، وبالتالي سيغيب عن المواجهة أمام جورجيا في ختام دور المجموعات.
وحصل التركي عبد الكريم بارداسكي على بطاقة صفراء للمرة الثانية خلال المواجهة أمام البرتغال، وسيغيب عن المباراة أمام التشيك، والأمر نفسه تكرر مع الإسباني رودري الذي سيغيب عن المواجهة أمام ألبانيا.
وتلقى ريان بورتيوس لاعب اسكتلندا بطاقة حمراء خلال المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا ليغيب عن المباراتين التاليتين أمام سويسرا والمجر.
ويغيب اللاعبون عن مباراة واحدة حال تلقيهم إنذارين حتى دور الثمانية، وبعد ذلك يتم شطب جميع الإنذارات، وبالتالي من يحصل على الإنذار الثاني في المربع الذهبي لن يغيب عن النهائي.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
البرتغال
رافائيل لياو
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