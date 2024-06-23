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الرياضة

لوكاكو ينفرد برقم قياسي سلبي في «يورو 2024»

لوكاكو ينفرد برقم قياسي سلبي في «يورو 2024»
23 يونيو 2024 13:24

 
برلين (د ب أ)

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سجل روميلو لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا رقماً قياسياً سلبياً، عبر إلغاء ثلاثة أهداف شخصية له في نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وألغيت ثلاثة أهداف للوكاكو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في أول مباراتين لبلجيكا في يورو 2024 في ألمانيا.
وجرى إلغاء هدفين للوكاكو خلال خسارة بلجيكا أمام سلوفاكيا بهدف دون رد في افتتاح مشوارها القاري، الأول بداعي التسلل والثاني لوجود لمسة يد، قبل أن يعود لوكاكو ويسجل مرة أخرى خلال فوز بلاده على رومانيا بهدفين دون رد، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفار.
وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا: «إنه سوء حظ بالنسبة له»، فيما أوضح القائد كيفين دي بروين: «لا أعتقد أنه محبط».
ويملك لوكاكو 85 هدفاً مع منتخب بلجيكا، وسيحاول زيادة غلته، خلال المواجهة أمام أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتسجيل أولى أهدافه في «يورو 2024».
ولا بديل أمام بلجيكا سوى الفوز على أوكرانيا، حيث تملك جميع المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة ثلاث نقاط.
وقال دي بروين: «لوكاكو قدم مباراة رائعة، إنه ناكر للذات تماماً، مثلما حدث حينما صنع الهدف ليوري تيليمان، نعم كان بالإمكان إنهاء الأمور بشكل أفضل لكن الشيء المهم هو قدرتنا على التسجيل».
من جانبه أوضح تيديسكو: «أعتقد أنه كان بمقدوره تسجيل ثلاثة أهداف أو أربعة أو خمسة، من الرائع أننا صنعنا هذه النوعية من الفرص، وعلينا أن نواصل الصبر»

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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