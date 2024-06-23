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الرياضة

«الزاركا» تتألق في «الوثبة الصيفي» بـ «مخزون الطاقة»

«الزاركا» تتألق في «الوثبة الصيفي» بـ «مخزون الطاقة»
23 يونيو 2024 13:58

 
بلجيكا (الاتحاد)

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أثبتت الفرس «الزاركا» للمالك والمدرب المخضرم يوهان فريستربين، وقيادة الفارس كوين كليمانس، جدارتها في الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز جائزة الصيف للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار وارجيم العريق في بلجيكا، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.
واجتمع للسباق البالغ طوله 2300 متر، وجائزته 5 آلاف يورو، 8 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بعد انسحاب «أينهو بيترسيو»، وتميز السباق بالإثارة والتشويق، وشهد سقوط الفارسة سارة فيرميرش من على صهوة مهرتها «رازا» بالرقم 7 خلال مجريات السباق، ولم تُصب بأذى.
ولجم الفارس كليمانس الفرس «الزاركا» وسط الخيول، متحيناً الفرصة المناسبة للانطلاق، على الرغم من تدافع الخيول في المقدمة، وكان يسعى لإيجاد ثغرة ينفذ منها، وعندما لاحت تلك الثغرة في عمق المستقيم، تسلل بهدوء وببراعة، وأظهرت «الزاركا» أنها لا زالت قادرة على التفوق في المسافات الطويلة، ولديها مخزون من الطاقة.
وتمكنت «الزاركا» البالغة من العمر 10 سنوات، والمنحدرة من نسل «أف البحر»، من التفوق بفارق 3.5 طول عن الفرس «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة كونس سانتانجيلو، ومسجلة زمناً قدره 2:38:35 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «ياشارا» لمالكته لاتوشيا كارمليت، بإشراف دينيس فان روك، وقيادة كوب فاندربيك.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
الإمارات
بلجيكا
كأس الوثبة ستاليونز
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