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الرياضة

دي بروين لا يفكر في الاعتزال الدولي

دي بروين لا يفكر في الاعتزال الدولي
23 يونيو 2024 14:04

 
برلين (د ب أ)

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أكد كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا، أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي، بعد أداء آخر مثير أمام رومانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
وسجل صانع ألعاب مانشستر سيتي الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا، ليقوده للفوز على رومانيا، وتحقيق الانتصار الأول في «يورو 2024»، بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا، وقال قائد منتخب بلجيكا: «حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجعاً لهم».
وأضاف: «أفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون». وأشار: «ألعب لهذا الفريق في السنوات العشر الأخيرة، والآن لدي دراية أتقاسمها معهم، لكني لم أفكر حقاً فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا».
وختم بالقول: «لا أفكر حقاً في موعد اعتزالي أو في مستقبلي».
ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014، لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في نفس عدد الأهداف التي أسهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.

كأس أمم أوروبا
يورو 2020
مانشستر سيتي
ألمانيا
بلجيكا
كيفين دي بروين
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