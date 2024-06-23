«المايسترو» يخلف ناتشو قائداً لـ «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن تأكد رحيل ناتشو فيرنانديز «34 عاماً» قلب دفاع ريال مدريد إلى القادسية السعودي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، أصبح النجم الكرواتي لوكا مودريتش «38 عاماً» مايسترو الوسط هو المرشح الأول لخلافته قائداً لـ «الريال»، بحكم إنه كان الثاني في ترتيب «كباتن» الفريق، واستمراره بعد أن جدد عقده لمدة عام آخر حتى نهاية موسم 2024-2025.

ويأتي بعد مودريتش في ترتيب قادة الفريق، الظهيران الإسبانيان داني كارباخال ولوكاس فاسكيز على التوالي، بينما يحتل نجم الوسط الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي المركز الرابع في الترتيب، أما المركز الخامس في الترتيب، يشغله حارس المرمى البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، ويليه الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور.

ويستحق مودريتش عن جدارة ارتداء «شارة الكابتن»، بعد 12عاماً من الخدمة الممتازة، والولاء الحقيقي لـ «الميرنجي»، وتحقيق العديد من الألقاب والبطولات، التي يأمل الكرواتي في زيادتها خلال موسمه الأخير، وفي حال رحيل مودريتش بنهاية الموسم المقبل، يصبح كارباخال هو «كابتن» الفريق.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ماركا، أن ناتشو اتفق مع فريقه الجديد على عقد لمدة عامين، مقابل 10ملايين يورو سنوياً ومعفاة من الضرائب.

ويتواجد ناتشو حالياً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً في ألمانيا، والتي يتألق فيها «الروخا» الإسباني، لدرجة جعلت الكثيرين من نجوم الكرة القدامى وخبراء التحليل الكروي، إلى وضعه على قمة الترشيحات للفوز بهذه النسخة من البطولة.

ولعب ناتشو دوراً مؤثراً مع «البلانكوس» خلال الموسم المنتهي، وأسهم بقوة في فوز الريال بالدوري «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بعد أن شارك في 46 مباراة في مختلف المسابقات، ورفع رصيده من البطولات إلى 26 بطولة بقميص الريال، منها 6 دوري أبطال أوروبا.