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الرياضة

بيجولا تطيح جوف تحت المطر!

بيجولا تطيح جوف تحت المطر!
23 يونيو 2024 15:39

 
برلين (رويترز)

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خرجت الأميركية كوكو جوف المصنفة الأولى ببطولة برلين للتنس من الدور قبل النهائي بخسارتها 7-5 و7-6 أمام مواطنتها جيسيكا بيجولا.
وتوقفت المباراة بسبب الأمطار، عندما كانت بيجولا متقدمة 7-5 و6-6، ولم تهدر أي وقت عند استئناف المباراة، وفازت بأربع من آخر خمس نقاط لتصل إلى أول نهائي لها على الملاعب العشبية.
ووسعت بيجولا بذلك تفوقها على جوف، بطلة أميركا المفتوحة، إلى 3-1 في المواجهات المباشرة.
وتلعب بيجولا (30 عاماً) أمام الروسية آنا كالينسكايا التي تغلبت على فيكتوريا أزارينكا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، في قبل النهائي الآخر بعد ثلاث مجموعات.

التنس
برلين
كوكو جوف
جيسيكا بيجولا
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