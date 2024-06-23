الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تركيا لم يحدد مصير جولر من المشاركة أمام التشيك

مدرب تركيا لم يحدد مصير جولر من المشاركة أمام التشيك
23 يونيو 2024 16:27

دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإنتر يطلب 70 مليون يورو لبيع هاكان للبايرن
«قمة نارية» بين كرواتيا وإيطاليا في «مجموعة الموت»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


ما زال الغموض يكتنف مصير النجم الشاب أردا جولر من المشاركة في التشكيل الأساسي، خلال المواجهة المصيرية لمنتخب تركيا أمام التشيك، في ختام منافسات دور المجموعات لكأس أمم أوروبا «يورو 2024»، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء، خلال الخسارة أمام البرتغال بثلاثة أهداف.
وسجل جولر «19 عاماً» الهدف الثاني لبلاده خلال الفوز على جورحيا 3 -1 في الجولة الأولى، وبفضل هدفه الرائع في أول ظهور له في البطولة القارية، نال لقب رجل المباراة، كما أصبح أصغر لاعب يسجل في الظهور الأول له في نهائيات اليورو.
لكن جولر شارك فقط في آخر 20 دقيقة من المواجهة أمام البرتغال، بعد أن رددت الجماهير بأعداد غفيرة أسمه في استاد دورتموند.
وكان المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا قد ألمح عشية المباراة أن جولر ربما لن يشارك منذ البداية، نظراً لمعاناته من الإرهاق.
وقال مونتيلا عقب المباراة إن «أردا لم يكن جاهزاً للمشاركة في أكثر من 30 دقيقة دون زيادة خطورة تعرضه للإصابة».
وأضاف: «في النهاية دفعت به، عندما تلعب كل أربعة أيام تكون الرياضة مختلفة، لذا تحتاج إلى تدوير اللاعبين».
وأكد مونتيلا أنه لم يندهش من اضطراره للدفاع عن قرار استبعاد جولر من التشكيل الأساسي، مشيراً «المدرب يكون دائماً العدو الأول حينما تخسر».
وتابع: «هؤلاء الذين لا يلعبون يكونون بكل تأكيد اللاعبين الأكثر أهمية لوسائل الإعلام».
ويتابع مونتيلا وطاقمه حالة جولر قبل مواجهة التشيك الأربعاء المقبل، حيث تحتاج تركيا لنتيجة إيجابية من أجل التأهل لدور الـ16.
وقال المدرب الإيطالي: «تربطنا علاقة رائعة، إنه فتى ذكي ولديه شغف كبير تجاه بلاده ويشعر بفخر شديد إزاء بلاده، حتى رغم معرفته بإمكانية تعرضه للإصابة فإنه كان يريد اللعب».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
تركيا
ألمانيا
التشيك
آخر الأخبار
أستون فيلا يتعاقد مع لويس دوبين
الرياضة
أستون فيلا يتعاقد مع لويس دوبين
اليوم 19:16
العين يحتفي بـ «كأس الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
العين يحتفي بـ «كأس الأبطال» في أبوظبي
اليوم 19:14
مقاتلات روسية خلال عملية عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
اليوم 19:13
فيرستابن يجدد التألق في «جائزة إسبانيا»
الرياضة
فيرستابن يجدد التألق في «جائزة إسبانيا»
اليوم 18:43
سينر.. «لقب العشب»
الرياضة
سينر.. «لقب العشب»
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©