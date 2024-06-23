برشلونة يعرض «نجم السامبا» للبيع!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي «19عاماً» لاعب برشلونة غير مؤكد، في الوقت الذي يهتم فيه أكثر من نادٍ أوروبي كبير بالحصول على خدماته، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وحرص روكي على أن يشارك في تدريبات الفريق، قبل حصوله على إجازته الصيفية، حتى يتيح الفرصة للألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لمشاهدته على الطبيعة والتعرف على إمكانياته، على أمل أن يجد لنفسه مكاناً بالفريق في الموسم الجديد.

وذكرت مصادر صحفية كتالونية، أن روكي أمامه فرصة ذهبية لإقناع فليك بجدوى وجوده، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وإن كان برشلونة يسعى لبيعه أو إعارته قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يستفيد بالمقابل في إبرام صفقات جديدة.

وكشفت صحيفة سبورت النقاب عن أن أتلتيكو مدريد مهتم بالحصول على خدمات روكي، وعلى استعداد لإدخاله في صفقة تبادلية مع البرتغالي جواو فيليكس، وإن بورتو يرغب في شرائه، وانضم إليهما مؤخراً فيورنتينو الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن نابولي أيضاً لم يخف اهتمامه بالحصول على خدمات روكي، ويسعى تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لاستعارته أو شرائه، وفقاً للرد الذي يحصل عليه من برشلونة.

وكان نابولي سبق برشلونة في محاولة ضم هذا البرازيلي الشاب، ولكنه عرف أنه لن يستطيع أن يكون منافساً لـ «البارسا» على شرائه.

ولم يحصل روكي على فرصته كاملة في عهد تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لأنه لم يشارك إلا قليلاً في المباريات.

ويرى البعض داخل النادي إنه في ظل الصعوبات المالية التي يعيشها «البلاوجرانا»، من الممكن أن يكون عائد بيع روكي مفيداً في حل بعض مشاكل النادي المادية.

بدأ فيتورروكي، المولود في 28 فبراير 2005، مسيرته الاحترافية في كروزيرو موسم 2021-2022، حيث لعب 14 مباراة وسجل 3 أهداف، ثم انتقل إلى أتلتيكو باراناينسي، حيث لعب 60 مباراة وسجل 21 هدفاً.

واستقر به المقام في برشلونة، ولكنه لم يلعب إلا 9 مباريات فقط، وسجل هدفين تحت قيادة تشافي هيرنانديز.