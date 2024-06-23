«جراحة الظهر» تُبعد موراي عن ويمبلدون

باريس (رويترز)



أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، أن أندي موراي، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، يغيب عن نسخة هذا العام بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي «بعد جراحة لإزالة كيس في العمود الفقري، لن يشارك أندي موراي للأسف في ويمبلدون، استرح وتعافى أندي، سنفتقد لرؤيتك هناك».

وبعد الفوز على أليكسي بوبيرين في بطولة كوينز، وهي بطولة الفردي رقم 1000 له على مستوى اتحاد اللاعبين، انسحب موراي بسبب الإصابة، بينما كان متأخراً 4-1 في المجموعة الأولى من مباراته بالدور الثاني مع جوردان تومسون يوم الأربعاء.

وتفاقمت المشكلة المستمرة بعد مشاركة موراي في بطولة فرنسا المفتوحة، وتركت المصنف الأول عالمياً في السابق، خارج إطار المنافسة في ويمبلدون، حيث فاز بلقبين من ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى.

واحيا موراي «37 عاماً» مسيرته، بعد خضوعه لجراحة لإعادة مفصل أعلى الفخذ لوضعه في 2019، لكنه عانى للوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولات الكبرى، واضطر مؤخراً للتعامل مع إصابة في الكاحل تعرض لها في بطولة ميامي المفتوحة في مارس الماضي.

وسبق أن قال اللاعب الأسكتلندي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، إنه من غير المرجح أن يستمر في اللعب الموسم المقبل وستكون نهاية مناسبة لمسيرته المتألقة إذا خرج من البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم إنجلترا أو أولمبياد باريس.

وتقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الأول إلى 14 يوليو المقبل، بينما تنطلق منافسات التنس في الأولمبياد في 27 يوليو.