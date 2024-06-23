إعلان حكم قمة الأهلي والزمالك

القاهرة (د ب أ)



أعلن اتحاد الكرة المصري، تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز. وأضاف البيان أن الحكم الإسباني يعاونه كل من دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه وأوضح أنه تم تعيين كل من ميجيل أنخل أورتيز أرياس لتقنية الفيديو «الفار».