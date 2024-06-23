دريسل وليديكي يدافعان عن اللقب في باريس

لوس أنجلوس (أ ف ب)



حقق كايليب دريسل الفوز في سباق 100 متر فراشة في إنديانابوليس في التصفيات الأولمبية الأميركية، وضمن الدفاع عن لقبه في باريس، حيث ستسعى مواطنته كايتي ليديكي لذهبيتها التاريخية الرابعة توالياً في سباق 800 م حرة.

وأنهى دريسل، البطل الأولمبي سبع مرات، عودته العاطفية إلى التجارب الأميركية، بعد فوزه بسباق 50 متر حرة بانتصار آخر بعد فترة راحة ذهنية طويلة غاب خلالها عن أحواض السباحة، وتحديداً بطولة العالم في بودابست 2022، في حين أخفق بالتأهل إلى فوكوكا 2023.

وسيطر دريسل على السباق من خلال بدايته المميزة، مسجلاً 50:19 ثانية، في ثالث أسرع توقيت هذا العام، وتقدم على الواعد توماس هيلمان البالغ من العمر 17 عاماً والذي قطع المسافة بزمن 50:80 ثانية.

ولن يتمكن دريسل من الدفاع عن لقبه في سباق 100 متر حرة، بعدما احتل المركز الثالث في النهائي نهاية الأسبوع الماضي، لكنه سيطر على سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة، وهما سباقان نال ذهبيتهما في طوكيو 2021 عندما توج بالمعدن الأصفر 5 مرات (فاز أيضاً بذهبية سباقات 100 متر حرة والتتابع 4 في 100 متر حرة والتتابع 4 في 100 متر متنوعة).

لم تكن عودته بين الأفضل مضمونة بأي حال من الأحوال بعد ثلاث سنوات من الغياب بسبب مشاكل ذهنية.

قال عقب الفوز «في أوقات معينة خلال هذه التصفيات، عشت لحظات صعبة، في غرفتي بالفندق، بعيدا عن الكاميرا، مناقشات مع زوجتي وطبيبي النفسي، لم يكن كل شيء ورديا خلال هذه المنافسات».

وأضاف البالغ من العمر 27 عاماً، والذي سيشارك في الألعاب الأولمبية الثالثة، أنه يتطلع إلى توجيه جيل شاب موهوب، مثل توماس هيلمان، الثاني في سباق 100 متر فراشة (50:80 ثانية) والذي تأهل بعمر 17 عاماً للسباق الثاني في باريس بعد نجاحه في سباق 200 متر فراشة، وأصبح أصغر سباح أميركي يحجز مكاناً في الألعاب الأولمبية منذ مايكل فيلبس وآرون بيرسول في أولمبياد سيدني 2000 عندما كان يبلغان من العمر وقتها 15 عاماً و17 عاماً توالياً.

وتابع «ماذا يمكنني أن أفعل لأظهر لهم الحب؟ إنهم رائعون بالفعل، ربما أنا كبير بما يكفي لأظهر لهم أشياء لم يدركوا أنهم يمتلكونها».

أشاد به كريس جويليانو، القائد الجديد لسباقات السرعة في الولايات المتحدة والفائز بسباق 100 متر حرة والمؤهل أيضًا في سباقي 50 و200 متر حرة، بقوله «كايليب هو مصدر للإلهام».

وواصلت كايتي دوجلاس انتصاراتها وحققت نجاحاً مقنعاً في سباق 200 متر متنوعة بزمن 2:06:79 دقيقة، وأصبحت رابع أسرع سباحة في التاريخ.

وكانت دوجلاس فازت بسباقي 100 متر حرة و200 متر صدراً وأوضحت أنها تحلم بالصعود إلى منصات التتويج المتعددة في باريس.

وحققت النجمة الحاصلة على سبعة ألقاب أولمبية كايتي ليديكي عرضاً جديداً في سباق 800 متر حرة، بعد نجاحها في سباقي 200 متر حرة (الذي لن تشارك فيه في باريس)، و400 متر و1500 متر.

وسجلت ليديكي، صاحبة الرقم القياسي العالمي والتي تمتلك أفضل 16 توقيتاً على الإطلاق في هذا السباق، زمنًا قدره 8:14:12 دقيقة.

وستكون ليديكي مرشحة كي تصبح أول امرأة في أي رياضة تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في نفس السباق أربع مرات.

وحده مواطنها فيلبس فعلها في أربع ألعاب أولمبية متتالية عندما نال ذهبية سباق 200 م متنوعة في 2004 و2008 و2012 و2016.