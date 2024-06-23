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الرياضة

سينر.. «لقب العشب»

سينر.. «لقب العشب»
23 يونيو 2024 18:33

هاله (رويترز)

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أحرز الإيطالي يانيك سينر، بطل أستراليا المفتوحة للتنس، لقبه الأول على الملاعب العشبية، متفوقاً على البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 و7-6 في نهائي بطولة هاله المفتوحة.
ويمثل هذا الفوز اللقب 14 للاعب الإيطالي البالغ من العمر 22 عاماً في مسيرته على صعيد بطولات الفردي.
ولم يتمكن أي لاعب من الاثنين من كسر إرسال الآخر، ووصلت المجموعتان إلى شوط فاصل، لينتصر سينر في النهاية على البولندي هوركاتش، المصنف الخامس، وشريكه التقليدي في منافسات الزوجي.
ومن المقرر أن يشارك سينر المصنف الأول عالمياً في بطولة ويمبلدون، حيث وصل إلى الدور قبل النهائي العام الماضي، وتنطلق البطولة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

التنس
ويمبلدون
أستراليا المفتوحة
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