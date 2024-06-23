العين يحتفي بـ «كأس الأبطال» في أبوظبي



مراد المصري (أبوظبي)



حققت «جولة الكأس» التي ينظمها نادي العين، احتفالاً بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، موسم 2023-2024، نجاحاً متميزاً في محطتها الثانية التي أقيمت في متجر نايكي في ياس مول أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق «الزعيم» لالتقاط الصور التذكارية.

وتوافدت «الأمة العيناوية» من مختلف الفئات السنية، قبل فتح باب التصوير مع الكأس على مدار يومين متتاليين، واستمر توافدهم حتى موعد إغلاق المتجر، وسط أجواء غلفتها الفرحة بهذا الإنجاز الغالي الذي جاء يواكب تطلعات الجماهير العاشقة لهذا الصرح العملاق.

وسبق أن نظم العين فعالية مماثلة في المتجر الرسمي للنادي، باستاد هزاع بن زايد، على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، على أن يقوم بالإعلان عن مواقع جديدة لهذه الفعاليات خلال الأيام المقبلة، في محاولة الوصول إلى جماهير العين في مختلف أرجاء الدولة.

يذكر أن «الزعيم» تُوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، في مايو الماضي، ليحجز مقعده أيضاً في بطولات كبرى مقبلة، من أبرزها كأس العالم للأندية التي ستكون الأضخم في التاريخ، بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة الأندية، يتقدمها ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.