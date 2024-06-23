أستون فيلا يتعاقد مع لويس دوبين



لندن (د ب أ)



أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع لويس دوبين لاعب إيفرتون، دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المهاجم دوبين «21 عاماً» هو أحد خريجي أكاديمية إيفرتون في سبتمبر عام 2021، وشارك في 20 مباراة مع إيفرتون قبل أن يقضي موسم 2023-2022 على سبيل الإعارة مع ديربي كاونتي.

وسجل دوبين هدفا لإيفرتون في الموسم الماضي، حينما فاز فريقه على تشيلسي 2-صفر في ديسمبر عام 2023.

وأصبح دوبين أول صفقة لأستون فيلا هذا الصيف، وجاء ذلك التعاقد، بعدما انتقل لاعب وسط الفريق تيم إيروجبونام يوم السبت الماضي، إلى إيفرتون بعقد لمدة ثلاثة أعوام.