الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستون فيلا يتعاقد مع لويس دوبين

أستون فيلا يتعاقد مع لويس دوبين
23 يونيو 2024 19:16

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أسطورة ليفربول يخرج من المستشفى
تشيلسي يضمّ «موهبة البرازيل»


أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع لويس دوبين لاعب إيفرتون، دون الكشف عن قيمة التعاقد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المهاجم دوبين «21 عاماً» هو أحد خريجي أكاديمية إيفرتون في سبتمبر عام 2021، وشارك في 20 مباراة مع إيفرتون قبل أن يقضي موسم 2023-2022 على سبيل الإعارة مع ديربي كاونتي.
وسجل دوبين هدفا لإيفرتون في الموسم الماضي، حينما فاز فريقه على تشيلسي 2-صفر في ديسمبر عام 2023.
وأصبح دوبين أول صفقة لأستون فيلا هذا الصيف، وجاء ذلك التعاقد، بعدما انتقل لاعب وسط الفريق تيم إيروجبونام يوم السبت الماضي، إلى إيفرتون بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
إيفرتون
آخر الأخبار
مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تلتقي ناخبين في الشارع
الأخبار العالمية
اليمين المتطرف يتصدّر استطلاعات انتخابات البرلمان في فرنسا
اليوم 21:38
منتخب الجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الجائزة الكبرى»
الرياضة
منتخب الجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الجائزة الكبرى»
اليوم 21:34
دي ليخت يستعين بطبيب نفسي!
الرياضة
دي ليخت يستعين بطبيب نفسي!
اليوم 21:27
متظاهرون يحتجون على زيادة الضرائب في كينيا
الأخبار العالمية
الرئيس الكيني مستعد للحوار مع المتظاهرين
اليوم 20:50
تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
الرياضة
تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©