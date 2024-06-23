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الرياضة

أسطورة ليفربول يخرج من المستشفى

أسطورة ليفربول يخرج من المستشفى
23 يونيو 2024 19:21

 
ليفربول (رويترز)

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قالت عائلة آلان هانسن، مدافع ليفربول وأسكتلندا السابق، عبر موقع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإنترنت، إنه خرج من المستشفى لمواصلة تعافيه في المنزل بعد إصابته بمرض.
وقال ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، إن هانسن (69 عاماً) كان في حالة خطيرة في المستشفى.
ويعتبر هانسن أحد أفضل لاعبي أسكتلندا على الإطلاق، وارتدى شارة قيادة ليفربول لمدة أربع سنوات خلال الفترة التي قضاها في النادي التي استمرت 14 عاماً، وخاض 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
وقال ليفربول في بيان إن هانسن، وزوجته وعائلته يودون شكر الجميع على «رسائل الحب والدعم المذهلة».
وقال النادي نقلاً عن أسرة هانسن «لقد كان الأمر مؤثراً وساعد بشكل كبير، كما أننا نقدر بشدة الاحترام المستمر الذي تم إظهاره لخصوصيتنا، بينما يواصل آلان تعافيه».
ووقع بوب بيزلي مدرب ليفربول السابق مع هانسن قادماً من فريق بارتيك ثيسل في عام 1977، وقضى مسيرة رائعة مع الفريق فاز خلالها بالدوري الإنجليزي ثماني مرات، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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