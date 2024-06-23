الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مستشار ألمانيا يتوقع بطل «يورو 2024»

مستشار ألمانيا يتوقع بطل «يورو 2024»
23 يونيو 2024 19:51

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دي ليخت يستعين بطبيب نفسي!
تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يأمل في أن ينجح منتخب بلاده في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، وذلك بعد بداية مبشرة لفريقه في البطولة بتحقيق فوزين.
وحينما سئل شولتس عن الفريق الذي سيفوز بلقب البطولة، أجاب في تصريحات لقناة «ايه آر دي»: «بعد البداية، أتمنى أن يكون منتخب ألمانيا».
وأضاف: «لدي شعور بأن الفريق الألماني يسير على الطريق الصحيح».
وتأهل المنتخب الألماني إلى دور الستة عشر، ويمكنه تصدر المجموعة الأولى في حال تجنب الخسارة أمام سويسرا اليوم «الأحد» في فرانكفورت.
وقال شولتس إن المدرب يوليان ناجلسمان وفريقه أظهرا أنه يمكنهما فعل ذلك، ولهذا يأمل في أن يواصل الفريق تحقيق الانتصارات.
وبدأ الفريق الألماني مشواره في البطولة بفوز كاسح على أسكتلندا 1-5، قبل الفوز على المجر 2 - صفر، حيث كان شولتس حاضرا في الملعب أمام المجر في شتوتجارت، ومن المخطط أن يتواجد في مباراة سويسرا بالمدرجات.
وقال شولتس: «فيما يتعلق بكرة القدم، فأنا مشجع أكثر مني خبير، ودائماً أكون معجباً بما يفعله اللاعبون على أرض الملعب، أنه أكثر بكثير مما نفعله نحن المشاهدون».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
أسكتلندا
المجر
سويسرا
آخر الأخبار
مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تلتقي ناخبين في الشارع
الأخبار العالمية
اليمين المتطرف يتصدّر استطلاعات انتخابات البرلمان في فرنسا
اليوم 21:38
منتخب الجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الجائزة الكبرى»
الرياضة
منتخب الجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الجائزة الكبرى»
اليوم 21:34
دي ليخت يستعين بطبيب نفسي!
الرياضة
دي ليخت يستعين بطبيب نفسي!
اليوم 21:27
متظاهرون يحتجون على زيادة الضرائب في كينيا
الأخبار العالمية
الرئيس الكيني مستعد للحوار مع المتظاهرين
اليوم 20:50
تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
الرياضة
تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©