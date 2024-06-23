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الرياضة

تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»

تشديد الإجراءات الأمنية في «يورو 2024» بعد «سيلفي رونالدو»
23 يونيو 2024 20:40

 
برلين (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عن تشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا، بعد واقعة اقتحام خمسة أشخاص من بينهم طفل صغير أرض الملعب لالتقاط صورة شخصية «سيلفي» مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة تركيا.
وأشار «اليويفا» إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الملاعب، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وحذر «اليويفا» في بيانه قائلاً «أي محاولة لاقتحام الملعب يعد انتهاكاً للوائح، وسيؤدي إلى طرد المشجع من الملعب، ومنعه من حضور باقي مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير».
وانتقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال واقعة اقتحام الملعب قائلاً «اليوم كانت نوايا الجماهير جيدة، ولكن يجب الحذر عندما تكون النوايا سيئة، وتكرار مثل هذه الحوادث غير مقبول».
من جانبه قال الطفل البالغ من العمر 10 أعوام الذي اقتحم الملعب لصحيفة بيلد «لقد حققت حلمي».
وأضاف الطفل الذي يلعب بفريق مدينة كاسل الألمانية «الآن لدي صورة مع كريستيانو رونالدو، سأضعها على القميص وفي غرفتي».
وقال أيضاً إنه أبلغ أصدقائه بخطة اقتحامه الملعب قبل المباراة ولم يصدقه أحد، مشيراً إلى أنه نجح في التسلل إلى الملعب، بعدما أبلغ والده أنه ذاهب إلى المرحاض. وقال الأب لصحيفة بيلد «لقد رأيته فوق سطح مقاعد البدلاء، وكان يركض بسرعة». ولم توقع عقوبات على الصبي، حيث قال والده «يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاوز الأمر لأنه طفل صغير».

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يورو 2024
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كريستيانو رونالدو
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