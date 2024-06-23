منتخب الجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الجائزة الكبرى»

بانكوك (الاتحاد)



اختتم نجوم منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو بتايلاند، ونجحوا في رفع رصيد الدولة إلى 15 ميدالية في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة بانكوك.

وحصد أبطال الإمارات 10 ميداليات في اليوم الثاني الذي تم تخصيصه لفئة الرجال، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و4 ميداليات برونزية، حيث تُوج بالذهب كل من خالد البلوشي «تحت 62 كجم»، ومهدي العولقي «تحت 77 كجم»، وسعيد الكبيسي «تحت 85 كجم»، وعمر السويدي «تحت 56 كجم».



وكانت الفضيات من نصيب مايد الشحي «تحت 62 كجم»، وراشد الشحي «تحت 56 كجم»، فيما حقق الميداليات البرونزية كل من هزاع فرحان «فوق 94 كجم» وسعيد الكتبي «تحت 56 كجم»، وسلطان الحوسني «تحت 77 كجم»، ومحمد السويدي «تحت 69 كجم».

وأكّد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن المشاركة في البطولة حققت جميع أهدافها، وأن المنتخب خرج بمجموعة من المكاسب المهمة على صعيد قياس مؤشر التطور في أداء اللاعبين واللاعبات، قبل المشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند.

وقال:«تميزت نسخة هذا العام من بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو في تايلاند، بالكثير من الندية وسط مشاركة واسعة لنجوم عالميين، بما ارتقى بمستوى المنافسة، وكان أداء لاعبي منتخبنا الوطني جديراً بالإشادة، ونجحوا في الصعود إلى منصة التتويج في أكثر من فئة، وهو ما يعكس العمل الدؤوب والجهود الحثيثة للجهاز الفني في تطوير مهارات اللاعبين، والالتزام التام من قبل أبنائنا اللاعبين، بتقديم أفضل أداء على البساط، كما أسهمت المنافسة والاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم في تعزيز تجربة أعضاء المنتخب، وإكسابهم خبرات إضافية قيّمة تثري استعداداتهم للبطولات القادمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجالات التحسين والتطوير».

وطالب الشامسي اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني، بمضاعفة العمل والتركيز في المرحلة المقبلة، من أجل الحفاظ على الصدارة العالمية والقارية، خلال المشاركات الدولية القادمة».



بدوره لفت ياسر القبيسي، إداري المنتخب الوطني للجو جيتسو إلى كفاءة خطط وإستراتيجيات الاتحاد في اختيار المشاركة في البطولات التي تضمن الاستفادة من أفضل فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين، منوهاً بأن مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى، أبرزت مدى تفوق لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني وقدرتهم على تخطي جميع التحديات وتأكيد ريادتهم في مختلف الاستحقاقات».

وقال القبيسي: «حرصنا من خلال هذه البطولة على إشراك عدد من الوجوه الشابة والمواهب الجديدة التي أثبتت جدارتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد، لتعزيز صفوف المنتخب في الفئات الوزنية المختلفة، وبالتالي تعزيز قدرته التنافسية على الساحة الدولية، ونحن على ثقة بأنهم قادرون على مواصلة التطور والنمو واكتساب الخبرات التي تمكنهم من صعود منصات التتويج في الاستحقاقات المقبلة».

وقال خالد البلوشي الذي أحرز الميدالية الذهبية عن وزن تحت 62 كجم:«سعداء بأدائنا ونجاحنا في اعتلاء منصة التتويج، على الرغم من قوة المنافسات، ونتطلع إلى مواصلة الأداء القوي والاستفادة من هذه التجربة المميزة في استدامة تطورنا البدني والذهني ومواصلة مسيرة الإنجازات بما يواكب الآمال والتطلعات».

من جانبه، قال سعيد الكبيسي الذي حصد ذهبية وزن تحت 85 كجم: «لا شك بأن هذا الإنجاز يمثّل حافزاً كبيراً لي لمواصلة التطور وصقل مهاراتي وخبراتي وتقديم الأداء الأفضل في البطولات القادمة، وبالأخص بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان».

وأضاف:«أتوجه بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي توفر لنا البيئة الأفضل للتطور والنمو، كما أتقدم بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو والجهاز الفني على إتاحة الفرصة لنا لتمثيل الوطن في هذه البطولة الرائعة، وأبذل كل جهدي لمساعدة المنتخب على مواصلة التميز في البطولات القادمة».