إسبانيول يصعد إلى «الليجا»



مدريد (د ب أ)

صعد إسبانيول مجدداً للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد عام واحد فقط من هبوطه للدرجة الثانية.

وحسم إسبانيول تأهله بعد الفوز على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين، في إياب المباراة النهائية لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية.

وسجل خافي بوادو هدفي إسبانيول في الدقيقة 44 والثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ليعوض خسارة فريقه في مباراة الذهاب بهدف.

وتأهل إسبانيول لنهائي التصفيات على حساب سبورتنج خيخون، بعد الفوز خارج ملعبه بهدف، والتعادل السلبي من دون أهداف.

وأنهى إسبانيول مشواره في دوري الدرجة الثانية الإسباني محتلاً المركز الرابع، بعد مرور 42 جولة، وتأهل مباشرة ليجانيس صاحب الصدارة ووصيفه بلد الوليد. وحسمت بطاقة التأهل الثالثة من خلال دورة رباعية بنظام الأدوار الإقصائية بين أندية إيبار وإسبانيول وسبورتنج خيخون وريال أوفيدو أصحاب المراكز من الثالث للسادس على الترتيب.