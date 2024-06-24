ألمانيا تهرب من طريق إيطاليا!

فرانكفورت (أ ف ب)



سجل المهاجم البديل نيكلاس فولركوج هدفاً في الوقت بدل الضائع منح ألمانيا تعادلاً في غاية الصعوبة من جارتها سويسرا 1-1، وصدارة المجموعة الأولى، في فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من كأس أوروبا لكرة القدم، في حين أحيت المجر آمالها بفوز متأخر أيضاً على أسكتلندا 1-0.

في المباراة الاولى، افتتح دان ندوي التسجيل لسويسرا، بعد مرور 28 دقيقة، قبل أن يدرك البديل نيكلاس فولكروج التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ضمنت سويسرا المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى الدور التالي، في المقابل تحاشت ألمانيا مواجهة إيطاليا في ثمن النهائي، لو انتهت المباراة بخسارتها واحتلالها المركز الثاني.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لسويسرا و3 للمجر الفائزة على أسكتلندا 1-0 في المجموعة ذاتها، في حين اكتفت الأخيرة بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من ضمان تأهل فريقه، لم يقم مدرب ألمانيا، بإجراء أي تغيير على التشكيلة التي خاضت المباراتين الأولين، وخرجت فائزة على أسكتلندا 5-1 وعلى المجر 2-0.

في المقابل، أشرك مدرب سويسرا مراد ياكين مهاجم موناكو الفرنسي بريل أمبولو أساسياً للمرة الأولى في هذه البطولة، علماً أنه شارك احتياطياً في الجولتين الماضيتين بعد تعافيه من الإصابة قبل فترة قصيرة.

اعتمد المنتخب السويسري ضغطاً عالياً أزعج كثيراً تحركات اللاعبين الألمان الذيم لم يجدوا الثغرات في دفاع الفريق المنافس بقيادة قطبه مانويل أكانجي.

وسجل لاعب وسط ألمانيا وباير ليفركوزن روبرت أندريتش هدفاً من خارج المنطقة، اخطأ حارس سويسرا يان سومر في تقدير تسديدته، لكن الحكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه لمخالفة ارتكبها مهاجم ألمانيا جمال موسيالا على لاعب وسط سويسرا ميشال أبيشر (18).

ونجح المنتخب السويسري في افتتاح التسجيل، عندما مرر الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز كرة عرضية، أنسل دان ندوي مهاجم بولونيا الإيطالي بين مدافعي ألمانيا أنتوني روديجر وجوناثان تاه، ليسدد من مسافة قريبة في سقف شباك الحارس مانويل نوير (28).

وحصل تاه على بطاقة صفراء لتدخل عنيف على أمبولو وهي الثانية للمدافع الألماني في البطولة وسيغيب بالتالي عن الدور ثمن النهائي.

وسنحت لألمانيا فرصة مطلع الشوط الثاني، عندما مرر كريستيان فيرتز كرة أمامية رائعة باتجاه موسيالا الذي اطلق كرة قوية تصدى لها سومر، وتهيأت أمام جوندوجان لكن الأخير سدد برعونة (48).

ثم اطلق تونس كروس كرة قوية من مشارف المنطقة خارج الخشبات الثلاث (55).

واستمر المنتخب الألماني في ضغطه، لكن من دون خطورة تذكر على المرمى السويسري.

وأجرى مدرب ألمانيا تغييرات عدة من أجل إدراك التعادل، لكن سويسرا كانت الأخطر، علماً أنها سجلت هدفاً لم يحتسب بداعي التسلل (83)، ثم تدخل الحارس مانويل نوير للتصدي ببراعة لتسديدة جرانيت تشاكا اللولبية قبل النهاية بثلاث دقائق.



ونجح فولكروج في إدراك التعادل مستغلاً تمريرة عرضية من الظهير الأيسر البديل دافيد راوم، ضربها برأسه بعيداً عن متناول سومر (90+2).

والهدف هو الثاني لفولكروج في البطولة بعد هدف أول في مرمى أسكتلندا، فتصدر ترتيب الهدافين، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين هم مواطنه جمال موسيالا والسلوفاكي إيفان سخرانس والجورجي جورج ميكوتادزه.

وفي المجموعة ذاتها، أحيت المجر آمالها ببلوغ ثمن نهائي كأس أوروبا بفوزها القاتل على أسكتلندا 1-0 في شتوتجارت.

وسجل هدف الفوز البديل المهاجم كيفن تشوبوت في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، مانحاً فريقه فرصة التأهل بين أحد أربعة منتخبات في المركز الثالث.

ولم تكن المجر تملك سوى خيار الفوز على أسكتلندا بعد خسارتها أمام سويسرا 1-3 وألمانيا 0-2، من أجل الدخول ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والمحافظة على آمالها ببلوغ ثمن النهائي.

من ناحية أسكتلندا، وبعد بداية كارثية اثر السقوط أمام ألمانيا 1-5 في ميونيخ، استعادت توازنها بتعادلها مع سويسرا 1-1 في كولن، لكنها فشلت في شتوتجارت بالعودة بالنقاط الثلاث لتخرج من البطولة القارية خالية الوفاض.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وبعقم هجومي، حيث كان المنتخب المجري المبادر الأول بعد 9 دقائق من صافرة البداية بتسديدة قوية من بنديجوز بولا بقدمه اليمنى صدها الحارس أنجوس، قبل أن تصطدم كرة ويلي أوربان بالعارضة عقب تمريرة من ركلة حرة من النشط دومينيك سوبوسلاي، برغم حالة تسلل على أحد لاعبي المجر (41).

وتابعت المجر تهديد مرمى منافستها مع بداية الشوط الثاني عبر مهاجم فرايبورج الألماني رولاند شالاي، إلا أن تسديدته التي مرت بين قدمي أندرو روبرتسون وجدت الحارس في طريقها (50).

وتم نقل المهاجم المجري بارناباش فارجا على نقالة، بعد تعرضه لسقطة عنيفة بعد تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 68.

سقط اللاعب البالغ 29 عاماً بعنف على مؤخرة رقبته، وتدخل زملاؤه لمساعدته، بعدما بدا غير قادر على التحرك، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وإجلائه من الملعب وسط تصفيق الجماهير واللاعبين الذين تأثروا بما حصل.

وطالبت أسكتلندا بركلة جزاء بعد احتكاك بين أوربان والبديل ستيوارت أرمسترونج داخل المنطقة سقط الأخير على إثره، إلا أن الحكم أمر بمتابعة اللعب (78).

وكاد المجري أندراس شافر يفعلها بتسديدة بقدمه اليمنى بالقرب من منطقة الجزاء تصدها لها الحارس (90)، قبل أن يعاند الحظ المجر، حيث اصطدمت كرة البديل تشوبوت المتوغل داخل المنطقة بالعارضة (90+3).

وأنقذ الحارس بيتر جولاتشي تسديدة المدافع جرانت هانلي (90+8)، في حين ردت المجر بهجمة مرتدة ليمرر شالاي كرة خلفية داخل المنطقة سددها تشوبوت بقوة في الشباك عجز الحارس عن صدها (90+10).