أوروجواي تحصل على المكافأة

فلوريدا (رويترز)



سجل ماكسيميليان أراوخو وداروين نونيز، وماتياس فينيا ثلاثة أهداف، في فوز أوروجواي 3-1 على بنما، ضمن المجموعة الثالثة في كأس كوبا أميركا لكرة القدم في فلوريدا.

ووضع الفوز أول ثلاث نقاط في رصيد أوروجواي، لتتساوى مع الولايات المتحدة التي فازت 2-صفر على بوليفيا، في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة.

وحصلت أوروجواي بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، والتي فازت بلقب كأس كوبا أميركا 15 مرة، في رقم قياسي مشترك، على مكافأة لبدايتها القوية، عندما أطلق أراوخو تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 16.

وتحسن أداء بنما بعد الاستراحة، وأهدرت العديد من الفرص لتعود إلى أجواء المباراة.

وأطلق خوسية فاجاردو تسديدة قوية ذهبت بعيداً عن المرمى في الدقيقة 52، بعد خطأ دفاعي من ماتياس أوليفيرا، واختبر خوسيه رودريجيز حارس أوروجواي سيرجيو روشيت بتسديدة قوية من مدى بعيد.

وفي رده على سؤال عن ما قاله للاعبيه بين الشوطين، قال توماس كريستيانسن مدرب بنما للصحفيين «قلت لهم إنهم لا يجب أن يخافوا، يجب عليهم زيادة معدل ثقتهم في أنفسهم، إنهم قادرون على القيام بما فعلوه في الشوط الثاني، وبعد الهدف، مثل أوروجواي صنعنا الفرص».

وكانت أوروجواي في وضع صعب أغلب فترات الشوط الثاني لكن نونيز، الذي أهدر بالفعل العديد من الفرص، خفف من الضغوط على فريقه في الدقيقة 85، عندما سجل الهدف الثاني بتسديدة مباشرة في الزاوية السفلية، بعد أن ردت تسديدة أمامه.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، ارتقى فينيا أعلى من الجميع ليحرز الهدف الثالث لأوروجواي من ضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة، وقلص مايكل أمير موريللو الفارق بعدها لبنما، بتسديدة قوية تجاوزت الحارس روشيت.

وجلس لويس سواريز «37 عاماً» الهداف التاريخي لأوروجواي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.

وتلتقي أوروجواي مع بوليفيا في نيوجيرزي يوم الخميس المقبل، بينما تلعب بنما مع الولايات المتحدة في أتلانتا.