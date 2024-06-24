بييلسا يظهر بعد غياب 20 عاماً!

واشنطن (د ب أ)



بعد غياب دام 20 عاماً عن كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، عاد المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا للظهور في المسابقة العريقة.

وقاد بييلسا منتخب أوروجواي للفوز 3-1 على نظيره البنمي، في المباراة التي جرت بملعب «هارد روك»، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ضمن منافسات الجولة الأولى، بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة .

وتصدر منتخب أوروجواي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب الأميركي، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، عقب تغلبه 2-صفر على بوليفيا في ذات الجولة.

وعاد بييلسا منتصرا للمسابقة التي رحل عنها، بعد أن ساعد الأرجنتين في الوصول للمباراة النهائية، خلال نسخة عام 2004 في بيرو، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

وما بين نسختي 2004 و2024 من كوبا أميركا، تنقل بييلسا لقيادة العديد من الفرق، من بينها منتخب تشيلي، وفريق أتلتيك بلباو الإسباني، الذي تأهل معه لنهائي كأس الملك موسم 2011-2012، كما تولى تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وقضى 4 أعوام مع ليدز يونايتد، الذي صعد معه للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب 16 عاماً.