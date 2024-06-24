بيرهالتر يمتدح لاعبي أميركا

واشنطن (د ب أ)



أعرب جريج بيرهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، عن سعادته، بفوز فريقه على نظيره البوليفي في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

وفاز المنتخب الأميركي 2- صفر على بوليفيا، في مستهل لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أيضاً أوروجواي وبنما.

وقال بيرهالتر عقب المباراة في تصريحات صحفية «إنني مسرور بأداء اللاعبين، لقد خاض الكثير منهم أول مباراة لهم في كوبا أميركا، وحققوا أول فوز في البطولة. نحن في وضع جيد».

من جانبه، صرح أنطوني روبنسون، لاعب منتخب الولايات المتحدة «إنها بداية هائلة بالنسبة لنا، إنها بمثابة مرحلة بناء الثقة».

أشار روبنسون «كان بإمكاننا تعزيز تقدمنا وتسجيل هدفين أو 3 أهداف أخرى، في ظل الفرص السهلة التي سنحت لنا».

وتلعب الولايات المتحدة مع بنما في الجولة المقبلة بالمجموعة في أتلانتا، قبل أن تختتم مشوارها في مرحلة المجموعات بمواجهة أوروجواي في الأول من يوليو القادم بمدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري.