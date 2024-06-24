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الرياضة

مدرب بوليفيا مستاء للخسارة أمام أميركا

مدرب بوليفيا مستاء للخسارة أمام أميركا
24 يونيو 2024 09:10

واشنطن (د ب أ)

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أعرب البرازيلي أنطونيو كارلوس زاجو، المدير الفني لبوليفيا، عن أسفه لخسارة فريقه أمام الولايات المتحدة، في مستهل لقاءاته بكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024». 
وخسر المنتخب البوليفي صفر-2 أمام نظيره الأميركي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، والتي تضم أيضاً أوروجواي وبنما.
وقال زاجو في تصريحات صحفية عقب المباراة «لست سعيداً، لأنني أعتقد أنه كان يمكننا تقديم المزيد في المباراة».
أضاف مدرب المنتخب البوليفي عبر مترجمه «لقد خضنا مباراة ضد منافس كان يتمتع بأداء بدني أفضل، تلقينا هدفاً في الدقيقة الثالثة، ليفرضوا سيطرتهم على اللقاء منذ ذلك الحين».
وواصل منتخب بوليفيا نتائجه الهزيلة في كوبا أميركا، بعدما تلقى خسارته الـ13 على التوالي في البطولة منذ نسخة عام 2015، محققاً فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته الـ31 الأخيرة بالمسابقة. 
وأصبح يتعين على منتخب بوليفيا تفادي الخسارة في مباراته المقبلة بالمجموعة ضد أوروجواي مساء الأربعاء القادم، إذا أراد الحفاظ على آماله في البقاء بالبطولة، التي توج بلقبها عام 1963.

أميركا
كوبا أميركا
بوليفيا
أوروجواي
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