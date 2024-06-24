روديجر تحت التهديد في ألمانيا!

فرانكفورت (د ب أ)



غادر المدافع الألماني أنطونيو روديجر الملعب، وهو يعاني من الألم على ما يبدو بعد تعادل منتخب بلاده 1-1 مع سويسرا، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى، من مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً بألمانيا.

وربما تتسبب الإصابة في ابتعاد روديجر عن باقي مشوار منتخب ألمانيا في البطولة، عقب صعود الفريق لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب تصدره ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

واحتفل روديجر بهدف التعادل لمنتخب ألمانيا الذي سجله زميله نيكلاس فولكروج في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكنه سقط على الأرض بعد صافرة النهاية.

وقال يوليان ناجيلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لمحطة «ماجنتا تي في» التليفزيونية عقب المباراة: «أنطونيو يعاني من مشاكل في فخذه، أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً». ولم يتم كشف النقاب عن المزيد من تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الإسباني المخضرم في الوقت الحالي.

وسيكون غياب روديجر المحتمل عن مباراة المنتخب الألماني بدور الـ16 للبطولة، يوم السبت القادم، بمثابة ضربة موجعة للفريق، لاسيما بعد تأكد غياب زميله المدافع جوناثان تاه بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام سويسرا.

شدد ناجلسمان : «لقد جلبنا شلوتربيك في وقت مبكر، كما أن فالدي «فالديمار أنطون» جاهز أيضاً، لدينا ما يكفي من اللاعبين الأكفاء لقيادة خط الدفاع».

ولم يقم ناجلسمان بأي تغيير على القائمة الأساسية التي خاض بها منتخب ألمانيا لقاءاته الثلاثة في دور المجموعات، لكنه يضطر لإجراء تغيير واحد على الأقل في مباراة دور الـ16 التي تجرى بمدينة دورتموند، حيث يواجه الفريق وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.