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الرياضة

المجر تكشف تطورات الحالة الصحية لفارجا

المجر تكشف تطورات الحالة الصحية لفارجا
24 يونيو 2024 09:36

 
لندن (د ب أ)

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استقرت حالة المهاجم المجري بارناباش فارجا في المستشفى، بعد أن احتاج إلى رعاية طبية على أرض الملعب، خلال فوز منتخب بلاده على أسكتلندا في كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».
وتغلب منتخب المجر 1- صفر على المنتخب الأسكتلندي، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في ألمانيا. وحصل المنتخب المجري على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي اختتم مشواره بها في المركز الثالث، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى، أملاً في تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، المتأهلة إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.
واحتاج مهاجم فريق فرنسفاروش المجري إلى علاج طويل على أرض الملعب، بعد اصطدامه بأنجوس جان، حارس مرمى أسكتلندا، في الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت بمدينة شتوتجارت الألمانية.
وسرعان ما أشار لاعبو المجر إلى أن فارجا يعاني من أزمة صحية، وبدت عليهم علامات التوتر في الوقت الذي كانت فيه الفرق الطبية تتولى علاج اللاعب.
وبعد أكثر من 6 دقائق من العلاج، تم نقل فارجا خارج الملعب على محفة، بينما تم رفع الملاءات لحمايته من الأنظار.
بعد وقت قصير من انتهاء اللقاء، أكد اتحاد كرة القدم المجري أن حالة فارجا «29 عاماً» مستقرة.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد المجري لكرة القدم، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «حالة بارناباش فارجا مستقرة، ويتواجد لاعب فرنسفاروش حالياً في إحدى مستشفيات شتوتجارت، ونبلغكم على الفور في حال وجود أي أخبار عن وضعه الصحي».
من جانبه، صرح جان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد كان الأمر ضبابياً بعض الشيء، اعتقدت أنني يجب أن آتي، واعتقدت أنني قمت بعمل جيد، لقد كان الأمر مؤلماً بعض الشيء، نأمل أن يكون فارجا بخير، لا أستطيع حقاً أن أتذكر الكثير عن ذلك».

 

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