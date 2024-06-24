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الرياضة

كلباء يستعد للموسم الجديد في سلوفينيا

كلباء يستعد للموسم الجديد في سلوفينيا
24 يونيو 2024 10:31

فيصل النقبي (كلباء) 
حددت شركة كلباء لكرة القدم، مراحل الإعداد الرئيسية للفريق الأول، استعداداً لمنافسات النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تبدأ المرحلة الأولى يومي 2 و3 يوليو بإجراء الفحوصات الطبية، ثم تبدأ التدريبات الجماعية يوم 4 يوليو، وتستمر لمدة أسبوع، حيث يسافر بعدها الفريق إلى جمهورية سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي يمتد حتى نهاية الشهر. 
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للإعداد في بداية أغطسس المقبل، حيث يخوض خلالها الفريق عدداً من المباريات الودية قبل انطلاقة الموسم. 
وأعدت الإدارة كافة الترتيبات، حيث يصل المدرب الصربي فوك رازوفيتش (51 عاماً) لقيادة الفريق قبل التجمع الداخلي، ومعه طاقمه الفني المساعد الذي وقع عليه الاختيار.

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