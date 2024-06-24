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الرياضة

فريق أبوظبي يتصدر «مونديال الدراجات المائية»

فريق أبوظبي يتصدر «مونديال الدراجات المائية»
24 يونيو 2024 11:30

 
أولبيا (الاتحاد)

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حقق بطل الإمارات راشد الملا، ونجم فريق أبوظبي، لقب الحركات الاستعراضية في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في جزيرة سردينيا في أولبيا الإيطالية، وذلك بعد أن قدم «الاستعراض الأفضل» ضمن هذه الفئة، ووصل إلى «العلامة الكاملة» في الجولة الثانية بـ50 نقطة.
وبدأ الملا بقوة، من خلال الفوز في المرحلة الأولى من البطولة، واستمر في سيطرته بعد أن حقق الانتصار والمركز الأول في المرحلة الثانية، والتي أنهاها بخمسين نقطة تمثل «العلامة الكاملة» عن مجموع المرحلتين.
وواصل راشد الملا تصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 97 نقطة، مع نهاية هذه المرحلة، ويقترب وبشدة من حصد لقبه السادس هذا الموسم في البطولة العالمية.
وأبدع الملا من خلال ظهوره على دراجة فريق أبوظبي، من خلال تقديم أجمل وأروع الحركات استعراضية التي كانت فاصلاً مهماً من خلال البطولة، والتي تضم حالياً فئات مختلفة.
من جهته، أهدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز الملا وفريق أبوظبي إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأشاد الرميثي بمستوى الملا، وما قدمه من أداء رائع وقوي في ثاني جولات البطولة.
وقال: الملا رفع رأسنا في المنافسة، وأثبت أنه بطل قوي أسهم في صناعة إنجاز لرياضة الإمارات في التحدي، وسعداء بأن ينهي المرحلتين الأولى والثانية معاً في المركز الأول، وبعلامة كاملة تضاف إلى رصيده في الترتيب العام للمنافسة.
وكشف راشد الملا نجم فريق أبوظبي عن فرحته الكبيرة، بأن يتفوق في ثاني جولات البطولة، ويواصل صدارة المنافسة في الترتيب العام.
وقال: أشعر بالسعادة الكبيرة، لأنني تمكنت من رفع علم الإمارات، وهدفي تعويض الحصول على الوصافة في الموسم الماضي، وأن استعيد اللقب الذي حققته 5 مرات في السابق.
وأضاف: المنافسة لم تكن سهلة، وجهزت نفسي بشكل قوي، قبل المشاركة في إيطاليا، والحضور الكبير لأقوى المنافسين في أولبيا جعل للفوز أيضاً أهمية كبيرة.

الإمارات
أبوظبي
الدراجات المائية
إيطاليا
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