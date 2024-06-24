كين يدعم ساوثجيت: «المدرب الأنسب لإنجلترا»

بلانكنهاين (أ ف ب)

دعم أفضل هداف في تاريخ إنجلترا، المهاجم هاري كين، مدربه جاريث ساوثجيت، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته بسبب البداية البطيئة لمنتخب «الأسود الثلاثة» في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

ورغم أن المنتخب الإنجليزي في وضع جيد للتأهل إلى ثمن النهائي، بحصده أربع نقاط من أول مباراتين، إلا أنه فشل في الارتقاء إلى مستوى توقعات ما قبل البطولة القارية، وخيّب الآمال على الصعيد الهجومي، رغم الرباعي المخيف المؤلف من كين وجود بيلينجهام وفيل فودن وبوكايو ساكا.

وقدّم رجال ساوثجيت عرضاً مفككاً في التعادل مع الدنمارك 1-1، بعد الفوز على صربيا 1-0 افتتاحاً.

قال كين الذي سجل 59 من أهدافه الـ64 مع إنجلترا تحت قيادة ساوثجيت: «لا أستطيع أن أتحدث بما فيه الكفاية عن جاريث وما فعله لهذا الفريق والأمة. بشأن الوضع الذي كنا فيه وأين نحن الآن كمنتخب وطني، فالأمر مختلف تماماً».

وعما إذا كان ساوثجيت الأنسب لإنجلترا، قال مهاجم بايرن ميونيخ الألماني: «نعم، ما زال المدرب الأنسب، سيفعل ما هو الأفضل للأمة ويتخذ القرار بما هو الأفضل للمنتخب، كل ما سأقوله هو أن ندعمه».

وتابع ابن الـ 30 عاماً: «سيكون هناك دائماً من ينتقده أو يشكك فيه، لكن سجله يتحدث عن نفسه، لقد حقق النجاح معنا».

وأضاف: «لكن مثلنا جميعاً، فهو مصمم على اتخاذ الخطوة التالية والفوز بها، وهذا ما نحن جميعاً مصممون على القيام به».

وتحت قيادة ساوثجيت، وصلت إنكلترا إلى النهائي ونصف النهائي وربع النهائي في البطولات الثلاث الكبرى الماضية، لكن المدرب البالغ 53 عاماً أثار تساؤلات حول مستقبله بعد كأس أوروبا 2024 عندما قال في مقابلة قبل انطلاق المنافسات مع صحيفة «بيلد» الألمانية إنه من غير المرجح أن يحتفظ بمنصبه إذا لم يفز منتخب بلاده بأول بطولة كبرى له منذ 58 عاماً.

وتتمتع إنجلترا بخبرة التعامل مع الصعوبات في دور المجموعات في بطولة دولية، بعد أن فشلت أيضاً في الفوز بمباراتها الثانية في كأس أوروبا وكأس العالم السابقتين.

يعتقد كين أنه من الأفضل مواجهة الشدائد في وقت مبكر من البطولة وإجراء التعديلات بدلاً من الوقوع في الأخطاء خلال مراحل خروج المغلوب، وقال: «نؤمن بقدرتنا على الفوز بها، يمكنك الفوز في أول مباراتين، 3-0، 3-0، ثم تنجرف، الجميع يقول إنك المرشح للفوز بالبطولة، ثم تواجه بعض الشدائد في المباراة الأولى لخروج المغلوب وتغادر».

وأردف: «لا أعتقد أنه أمر سيء أن تمر بوقت عصيب في البداية، فهذا يوسّع نطاق التركيز ويجعلك تدرك أنه يمكن أن تكون مباراة سيئة بعيداً عن الخروج من البطولة».

ووجه ساوثجيت الذي استبدل كين، إلى جانب ساكا وفودن، قبل قرابة 20 دقيقة على نهاية اللقاء ضد الدنمارك، أصابع الاتهام إلى سلسلة من المشاكل المتعلقة باللياقة البدنية لعدم قدرة إنجلترا على الضغط بشكل مكثف حتى الآن.