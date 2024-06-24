أبوظبي تحتفل باليوم العالمي لليوجا



أبوظبي (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش فعالية اليوم العالمي العاشر لليوجا 2024 تحت شعار «اليوجا للنفس والمجتمع»، التي أقيمت في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة ومجموعة أدنيك، وسط تفاعل الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تسعدني المشاركة للاحتفاء باليوم العالمي العاشر لليوجا، ونحن مهتمون بما تجسده هذه الرياضة وتأثيرها في تنمية العلاقات مع الآخرين، بناءً على المبادئ الأربعة المتمثلة في الاحترام والتفاهم والقبول والتقدير، والتي تعكس مبادئ التسامح والتعايش التي تنتهجها الإمارات».

وأوضح معاليه أن الإمارات تقتفي التسامح والتعايش والتمكين الفردي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توفير فرص النمو والإنجاز لكل من يعيش على أرض الإمارات، وقد كان نهج سموه لتحقيق هذا الهدف شمولياً بشكل واضح، ما عزز من قيم السلام والوئام والسعادة والرخاء للجميع.



وأشار معاليه إلى أن صورة المشاركين في فعاليات اليوم العالمي العاشر لليوجا من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعراق تعكس التنوع السكاني والنسيج المتكامل في الإمارات، الذي يتميز بقوة التسامح والتعايش، حيث تعد الإمارات واحدة من أكثر الأماكن سلاماً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، مبيناً أن الإمارات ضربت مثلاً يحتذى به للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر».



وأضاف معاليه: «إن الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، هنا في أبوظبي، هو أيضاً احتفال بالعلاقات المتميزة بين الهند والإمارات القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، والروابط السياسية والتجارية والثقافية الوثيقة بين البلدين، والتي تبشّر بالمزيد من التعاون في كافة مجالات العمل الإنساني».

من جانبه، توجّه سانجاي سودير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على دعمه المستمر ورعايته الكريمة وحضوره المشرف لاحتفالات اليوم العالمي لليوجا.

وقال سودير: «يمثل المشاركون في فعاليات اليوم العالمي لليوجا في أبوظبي هذا العام أكثر من 50 جنسية، ما يدل على أن اليوجا تجمع الناس معاً، لأنها فلسفة، وأسلوب حياة، وطريق إلى عالم أكثر صحة وأكثر سلاماً، ووسط تعقيدات الحياة الحديثة، توفر لنا اليوجا ملاذاً آمناً وأدوات للمرونة العقلية والتوازن العاطفي».

من جانبه، توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بخالص الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على دعمه الدائم وحضوره المستمر لمختلف الفعاليات الرياضية، بما في ذلك فعاليات اليوجا في الإمارات.

وقال العواني: «تخطى عدد المشاركين في فعاليات اليوم العالمي لليوجا، خلال السنوات الثلاث الماضية الـ 10 آلاف شخص، ما يدل على أهميتها، كونها تمثل حالة من الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتقوم على التوازن بين الفكر والعمل، لتقدم نهجاً شاملاً للصحة والعافية يحقق الشعور بالراحة النفسية».

وأشار العواني إلى أن مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والثقافات تعكس جودة حياة الأفراد في المجتمع، كما تدل على مدى تفاعل فئات المجتمع بالأنشطة والمبادرات التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركائه على مدار العام، والهادفة لتحقيق نمط حياة صحي ونشط».

وأشاد العواني بتعاون مجلس أبوظبي الرياضي المثمر مع سفارة الهند الصديقة لدى الدولة، ومجموعة أدنيك، وجميع الشركاء والمتطوعين، لدورهم الكبير في تقديم فعالية تليق بمكانة أبوظبي، في مركز أدنيك أبوظبي وضمن فعاليات النسخة الثالثة من صيف أبوظبي الرياضي المكان الذي يوفر فرص ممارسة الرياضة بشكل آمن خلال فصل الصيف.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تعكس إقامة هذه الفعالية حرص مجموعة أدنيك على دعم كافة المبادرات والبرامج المجتمعية، وفق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة للفعاليات والأنشطة الرياضية وحاضنة للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية».

وأكد الظاهري أن استضافة مركز أدنيك أبوظبي لهذه الفعالية المهمة على مدار الأعوام الماضية، يعكس الشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهود المشتركة لإنجاح مختلف الفعاليات الرياضية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بالتزامن مع فعاليات الدورة الأضخم من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقام على مساحة تتجاوز الـ 35 ألف متر مربع، والذي تنظمه المجموعة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على إتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة في بيئة ملائمة خلال فصل الصيف.

الجدير بالذكر أن الهند قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة في عام 2014 لتحديد يوم 21 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لليوجا، ولقي مشروع القرار تأييد عدد كبير من الدول الأعضاء، وأشار القرار إلى أهمية تقديم خيارات صحية للأفراد وسكان المعمورة وحثهم على اتباع أنماط معيشية تعزز من الصحة والعافية.