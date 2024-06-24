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الرياضة

فان دايك: الانتقادات ليست مزعجة!

فان دايك: الانتقادات ليست مزعجة!
24 يونيو 2024 11:53

 
فولفسبورج (رويترز)

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قال فيرجيل فان دايك، قائد هولندا، إنه يتفهم الانتقادات الموجهة لفريقه في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، ويتفق مع بعض المشاعر، رغم حصد أربع نقاط، من أصل ست نقاط محتملة في المجموعة الرابعة.
وتغلبت هولندا على بولندا 2-1، في مباراتها الأولى في هامبورج، وكانت محظوظة بعدم الخسارة أمام فرنسا في مباراتها الثانية في لايبزج، لتفلت بالتعادل السلبي.
وقال فان دايك للصحفيين «أمام بولندا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، وصنعنا العديد من الفرص، لكننا كنا أيضاً تحت الضغط، أمام فرنسا كنا أكثر تماسكاً، والحفاظ على شباكنا نظيفة أمام وصيف بطل العالم أمر جيد، لكن عند امتلاك الكرة كنا سيئين للغاية».
وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من المحللين التلفزيونيين وكتاب الأعمدة في الصحف بعد مباراة فرنسا، لكن فان دايك لم ينزعج من هذه الانتقادات.
وأضاف «يُسمح للجميع أن يكون لهم رأيهم الخاص، هذا جيد، هذا لا يزعجني إنه جزء من كرة القدم، إذا كان يضايقني سوف أعيش حياة غير سارة للغاية، والتوقعات عالية بيننا أيضاً، لدينا فريق جيد، وأعتقد ذلك بصدق، نريد أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة، بعد مباراة فرنسا قلنا لبعضنا البعض بوضوح ما يجب تحسينه؛ 
ويمكننا ويجب علينا أن نقدم أداءً أفضل مما فعلناه أمام فرنسا، لا يزال بإمكاننا إحراز تقدم في بطولة أوروبا هذه».
وتستكمل هولندا، التي من شبه المؤكد تأهلها إلى دور الستة عشر، مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة النمسا في برلين الثلاثاء. 

كأس أمم أوروبا
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