فارجا يخضع لجراحة بعد كسر «الخد»!



برلين (د ب أ)



يستعد بارناباش فارجا لاعب منتخب المجر لإجراء عملية جراحية، بعد إصابته خلال مباراة أسكتلندا، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا.

وقال ماركو روسي مدرب منتخب المجر في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: سيخضع فارجا لجراحة، لأنه أصيب بكسر في الخد». وأضاف روسي «لا أعرف هل اصطدم بحارس المرمى أم لاعب آخر، لقد كان الأمر مربكاً، وكانت هناك مراجعة من تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».

وواصل المدرب الإيطالي «قال اللاعبون، إن فارجا لم يكن واعياً، وكان الجميع قلقين بشأن حالته وتأخر الأطباء قليلاً في الدخول لعلاجه، ربما لم يدركوا خطورة الأمر، ولحسن الحظ أن حالته ليست خطيرة».

وتغلب منتخب المجر 1-صفر على المنتخب الأسكتلندي، ليحصل على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي اختتم مشواره بها في المركز الثالث، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى، أملاً في تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، المتأهلة إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.

واحتاج مهاجم فرنسفاروش المجري إلى علاج طويل على أرض الملعب بعد اصطدامه بأنجوس جان، حارس مرمى أسكتلندا، في الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وسرعان ما أشار لاعبو المجر إلى أن فارجا يعاني من أزمة صحية، وبدت عليهم علامات التوتر في الوقت الذي كانت فيه الفرق الطبية تتولى علاج اللاعب.

وبعد أكثر من 6 دقائق من العلاج، تم نقل فارجا خارج الملعب على محفة، بينما تم رفع الملاءات لحمايته من الأنظار.

بعد وقت قصير من انتهاء اللقاء، أكد اتحاد كرة القدم المجري أن حالة فارجا «29 عاماً» مستقرة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد المجري لكرة القدم، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «حالة بارناباش فارجا مستقرة، ويتواجد لاعب فرنسفاروش حالياً في أحد مستشفيات شتوتجارت، ونبلغكم على الفور في حال وجود أي أخبار عن وضعه الصحي».

من جانبه، صرح جان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد كان الأمر ضبابياً بعض الشيء، اعتقدت أنني يجب أن آتي، واعتقدت أنني قمت بعمل جيد، لقد كان الأمر مؤلماً بعض الشيء، نأمل أن يكون فارجا بخير، لا أستطيع حقاً أن أتذكر الكثير عن ذلك».