«تنس الإمارات» يشارك في كأس ديفيز بكمبوديا

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس ديفيز للتنس - المجموعة الرابعة، والتي تستضيفها كمبوديا في مدينة فينوم، خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

ويشارك منتخبنا إلى جانب منتخبات الكويت، وقطر، والعراق، وقيرغيزستان، وميانمار، وسريلانكا، وكمبوديا.

ويترأس بعثة منتخبنا محمود خليفة البلوشي عضو مجلس الإدارة، ويتواجد المدرب محمود نادر، وكل من قائد المنتخب عمر بهروزيان، وحمد الجناحي، وعبدالله أهلي، وأحمد بدري، وعبدالله المرزوقي.

وغادرت بعثة المنتخب إلى تايلاند، لإقامة معسكر تدريبي خارجي لمدة 13 يوماً، وذلك تمهيداً للمشاركة في كأس ديفيز.

بدوره دعا ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، لاعبي المنتخب الى تقديم اأضل المستويات الفنية واستثمار المشاركة لتحقيق الانتصارات الكفيلة بالفوز والتأهل للعب في المستويات الفنية الأفضل، مؤكداً أن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، يحرص على دعم المنتخبات الوطنية واللاعبين بما يسهم في توفير فرص جيدة لمشاركات ناجحة في البطولات الدولية، منها إقامة معسكر تدريبي خارجي في تايلاند، إضافة إلى توفير كافة السبل للوصول بجاهزية لاعبي المنتخب إلى أفضل مستوى فني، وبما يسهم في تقديم مستويات فنية طيبة وتحقيق النتائج المرجوة.

من جهته، قال عمر بهروزيان قائد المنتخب: «الهدف من المشاركة تحقيق الانتصارات الكفيلة بالتأهل للمجموعة الثالثة، وتقديم مستويات فنية طيبة تليق بسمعة تنس الإمارات على المستوى الدولي، وأطمح شخصياً لتحقيق رقم قياسي جديد بعدد المشاركات في كأس ديفيز وعدد الانتصارات المحققة في البطولة».