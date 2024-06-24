اتحاد الكرة يحفز أندية الأولى بـ 17.5 مليون درهم

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



أعلن اتحاد كرة القدم، تحفيز أندية دوري الدرجة الأولى، في موسم 2024- 2025، بمبلغ 17.5 مليون درهم، عبر برنامج «الامتياز الرياضي» لدعم الأندية مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، والذي جرى الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد في دبي، بحضور ممثلي أندية الأولى.

وكشف الاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن تخصيص 12.5 مليون درهم دعماً مادياً سنوياً للأندية، علاوة على إعفاءات من الغرامات المالية، والتي تشمل غرامات لجنتي المسابقات، والانضباط، وتصل في مجملهما إلى 5 ملايين درهم، واشترط الاتحاد مشاركة الأندية في نظام التراخيص لأندية الدرجة الأولى.

ويتضمن برنامج «الامتياز الرياضي» الذي يأتي ضمن مساعي اتحاد الكرة الرامية إلى الارتقاء بعمل الأندية ورفع كفاءتها، وتحفيزها على المنافسة، بما يخدم منظومة كرة القدم في الدولة، ثلاثة بنود رئيسية، تشمل الترتيب النهائي للأندية في دوري الدرجة الأولى، حيث يتم توزيع مكافآت على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة، كل حسب مركز كل نادٍ في جدول الترتيب من الأول إلى الأخير.

ويختص البند الثاني بدعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى، حيث يتم تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل نادٍ، وفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون لدى المدرب الوطني عقد عمل مع النادي مسجلاً لدى اتحاد الكرة، وأن يملك الشهادات التدريبية المعتمدة «Pro – A – B»، وأن يكون مشاركاً في جميع المباريات شهرياً.

ويرتبط البند الثالث بالمسؤول الطبي في أندية الدرجة الأولى، حيث سيتم دعم الأندية بمبلغ شهري لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم، طبقاً للتصنيفات المعتمدة من وزارة الصحة، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ووفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون للمسؤول الطبي عقد عمل مع النادي ومسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يكون طبيباً عاماً أو اختصاصياً في الطب الرياضي، العظام، الطب الباطني، طب الطوارئ، أمراض القلب، الجراحة العامة، الرعاية الحرجة، طب الأسرة والصحة العامة.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن برنامج الامتياز الرياضي يُجّسد سعي اتحاد الكرة لدعم أندية الدرجة الأولى، وتطوير أدائها في جميع المسابقات التي تشارك فيها، مشيراً إلى أن أندية الأولى جزء مهم من منظومة كرة القدم الإماراتية، ودعمها يخدم هذه المنظومة.

وثمن معالي رئيس الاتحاد، الدعم السخي الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن هذا الدعم له دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة، خصوصاً كرة القدم.

وقال معاليه: «إن الدعم المالي المقدم وإعفاء الأندية من الغرامات يُساعدها على تحسين برامجها وتحضيراتها، ويخفف عنها الأعباء المالية، كما أن هذا الدعم يُحفّز الفرق على المنافسة، ويسهم في صقل مواهب اللاعبين».

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى أن برنامج الامتياز الرياضي سيوفر دعماً ضرورياً للمدرب المواطن الذي يعمل في المراحل السنية، كما أن البرنامج يساعد الأندية على تعيين كفاءات طبية مهمة للعمل في هذه المؤسسات الرياضية، منوهاً إلى أن العنصر الطبي أصبح ضرورة لا غنى عنها في الرياضة، مضيفاً أن توزيع المكافآت على الأندية، حسب ترتيبها في الجدول النهائي، يشجع الفرق على العطاء والمنافسة.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، استمرار الدعم المقدم من الاتحاد لأندية الأولى، من خلال تواصل دراسة الصعوبات التي تواجه الأندية، والعمل على تذليل كافة المشاكل والصعوبات، لافتاً إلى تخصيص ميزانية لدعم الأندية في الموسم المقبل، عبر برنامج «الامتياز الرياضي»، والذي يتماشى مع برامج الاتحاد الدولي والآسيوي.

وأضاف: «إطلاق البرنامج في الموسم الأول، والذي يشمل المكافآت المالية لجميع الأندية حسب الترتيب النهائي، ودعم الكوادر الفنية، والطبية، يمثل خطوة أولى وهناك أفكار أخرى مستقبلة مرتبطة بالنقل التلفزيوني والحضور الجماهيري وغيرها»، لافتاً إلى أن البرنامج يرتبط بالدعم المادي للأندية، ولا يلغي بطبيعة الحال العقوبات الانضباطية الأخرى المفروضة على بعض الأندية، مثل عقوبات الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وذكر أن برنامج «الامتياز الرياضي» يخضع للتدقيق المالي عبر نظام معتمد من الاتحاد.

وثمن سالم حسن إداري فريق الظفرة دعم اتحاد الكرة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، للأندية بشكل عام، وأندية دوري الأولى بشكل خاص، من خلال إطلاق برنامج «الامتياز الرياضي»، والذي يمثل حافزاً مهماً يثري الدوري في الموسم الجديد، من خلال الدعم المقدم للأندية، ويسهم في تطوير المنافسة بشكل كبير.

وأشاد جمال الحساني المدرب الوطني، والمحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالدعم المقدم من اتحاد الكرة لأندية الأولى، وقال: «تكفل اتحاد الكرة برواتب ثلاثة من المدربين المواطنين في فرق المراحل السنية لأندية الأولى، حافز إضافي يسهم في زيادة رقعة انتشار الكوادر الفنية المواطنة على صعيد الأندية، وهو ما يدعم بشكل كبير آليات التطوير للمدربين، من خلال الانخراط في العمل على صعيد الأندية ومسابقات المراحل، وصولاً إلى الفريق الأول».